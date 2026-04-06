#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
События

Заместитель министра обороны определил приоритеты воспитательной работы в Гвардейском гарнизоне

совещание МО, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 12:30 Фото: gov.kz
В Гвардейском гарнизоне под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Аскара Мустабекова прошел учебно-методический сбор с заместителями командиров воинских частей региональных командований "Юг" и "Восток", сообщает Zakon.kz.

Открывая мероприятие, заместитель министра обороны обозначил ключевые требования к организации воспитательной работы, акцентировав внимание на необходимости системного подхода, усиления профилактической составляющей и персональной ответственности должностных лиц за состояние воинской дисциплины.

В ходе занятий особое внимание уделено вопросам психологической поддержки военнослужащих, профилактике эмоционального выгорания и кризисных состояний. Рассмотрены проблемные аспекты и выработаны предложения по их решению, включая особенности работы с призывниками, молодыми военнослужащими и лицами, находящимися в группе динамического наблюдения.


"Вопросы воинской дисциплины и правопорядка как одного из ключевых элементов боевой готовности находятся на особом контроле руководства Министерства обороны. Каждый командир и должностное лицо несут персональную ответственность за состояние дисциплины во вверенных подразделениях. По каждому факту правонарушений будут приниматься меры в рамках действующего законодательства. Принцип "Закон и Порядок" является единым для всех и подлежит неукоснительному соблюдению", – подчеркнул заместитель министра обороны.

В рамках сбора проведено совещание с заместителями командиров подразделений гарнизона, на котором рассмотрены вопросы организации профилактической деятельности и межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами.

В Учебном центре Сухопутных войск заместитель министра обороны провел встречи с военнослужащими и командным составом. Обсуждены условия прохождения службы, уровень боевой и профессиональной подготовки, а также меры социальной поддержки личного состава.

По итогам рабочей поездки определены приоритеты воспитательной и идеологической работы: усиление профилактической деятельности, интеграция воспитательной составляющей в систему боевой подготовки, повышение персональной ответственности должностных лиц, а также дальнейшее совершенствование социальной поддержки военнослужащих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: