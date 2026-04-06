Собственника через суд лишили земли под строительство жилья в Актобе: названа причина

В Актобе неиспользуемый земельный участок площадью 1,9 га возвращен в госсобственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"В ходе внеплановой проверки Департаментом по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК установлено, что участок, предоставленный для строительства многоквартирных жилых домов, длительное время не использовался по целевому назначению и фактически простаивал".

Собственнику, как отметили в Минсельхозе, было выдано предписание об освоении земельного участка, однако требования уполномоченного органа исполнены не были.

"После привлечения его к административной ответственности департамент обратился в суд с иском о принудительном изъятии участка. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме. Земельный участок возвращен в государственную собственность", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК собственникам и землепользователям напомнили о необходимости использования земельных участков строго в соответствии с их целевым назначением, обеспечения их эффективного освоения и соблюдения требований земельного законодательства.

