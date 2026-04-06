#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
События

Собственника через суд лишили земли под строительство жилья в Актобе: названа причина

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 13:42 Фото: freepik
В Актобе неиспользуемый земельный участок площадью 1,9 га возвращен в госсобственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"В ходе внеплановой проверки Департаментом по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК установлено, что участок, предоставленный для строительства многоквартирных жилых домов, длительное время не использовался по целевому назначению и фактически простаивал".

Собственнику, как отметили в Минсельхозе, было выдано предписание об освоении земельного участка, однако требования уполномоченного органа исполнены не были.

"После привлечения его к административной ответственности департамент обратился в суд с иском о принудительном изъятии участка. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме. Земельный участок возвращен в государственную собственность", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК собственникам и землепользователям напомнили о необходимости использования земельных участков строго в соответствии с их целевым назначением, обеспечения их эффективного освоения и соблюдения требований земельного законодательства.

, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 13:42
Еще 140 земельных участков изымут в Алматы для строительства дороги и парковок

1 апреля 2026 года стало известно, что в Алматы не будут изымать земельный участок для обустройства сквера.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Участок для строительства торгового центра в Астане не использовался по назначению
Участок для строительства торгового центра в Астане не использовался по назначению
Землю стоимостью более 258 млн тенге вернули государству
Землю стоимостью более 258 млн тенге вернули государству
На севере Казахстана за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га земли
На севере Казахстана за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га земли
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
