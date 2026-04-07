Подвалы и паркинги станут укрытиями при ЧС в Казахстане

В Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства. Об этом 7 апреля 2026 года проинформировала пресс-служба Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) действует в стране с 1 января текущего года.

"Речь идет о СТ РК 4016-2025, который устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты населения. Он разработан КазСтандартом в рамках Национального плана стандартизации на 2025 год по заявке Министерства по чрезвычайным ситуациям", – уточнили в пресс-службе МТИ РК.

В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

"В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что новый стандарт устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при ЧС природного, техногенного и военного характера.

"В документе закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем. Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий". Пресс-служба МТИ РК

Проект согласован с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Министерством экологии и природных ресурсов, Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, региональным департаментом по чрезвычайным ситуациям и департаментом по мобилизационной подготовке и гражданской защите, техническими комитетами в области промышленной безопасности и строительства, НПП "Атамекен", Агентством по атомной энергии, Национальным ядерным центром, Институтом атомной энергии и другими организациями.

"Замечания и предложения, полученные в ходе согласования, касались учета географических, климатических и сейсмических особенностей при разработке технических решений, разработки алгоритмов защиты от беспилотных летательных аппаратов, включения приложений с примерами схем переоборудования и таблицей оценки пригодности помещений, усиления стен и проемов укрытий, а также внедрения системы автоматизированного доступа к укрытиям для населения. Все предложения были учтены. Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций". Пресс-служба МТИ РК

