События

Подвалы и паркинги станут укрытиями при ЧС в Казахстане

крытый паркинг, машины, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 14:55 Фото: pixabay
В Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства. Об этом 7 апреля 2026 года проинформировала пресс-служба Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) действует в стране с 1 января текущего года.

"Речь идет о СТ РК 4016-2025, который устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты населения. Он разработан КазСтандартом в рамках Национального плана стандартизации на 2025 год по заявке Министерства по чрезвычайным ситуациям", – уточнили в пресс-службе МТИ РК.

В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

"В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что новый стандарт устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при ЧС природного, техногенного и военного характера.

"В документе закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем. Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий".Пресс-служба МТИ РК

Проект согласован с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Министерством экологии и природных ресурсов, Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, региональным департаментом по чрезвычайным ситуациям и департаментом по мобилизационной подготовке и гражданской защите, техническими комитетами в области промышленной безопасности и строительства, НПП "Атамекен", Агентством по атомной энергии, Национальным ядерным центром, Институтом атомной энергии и другими организациями.

"Замечания и предложения, полученные в ходе согласования, касались учета географических, климатических и сейсмических особенностей при разработке технических решений, разработки алгоритмов защиты от беспилотных летательных аппаратов, включения приложений с примерами схем переоборудования и таблицей оценки пригодности помещений, усиления стен и проемов укрытий, а также внедрения системы автоматизированного доступа к укрытиям для населения. Все предложения были учтены. Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций".Пресс-служба МТИ РК

О том, есть ли под Алматы катакомбы, можете узнать здесь.

Когда завершится строительство трех новых ТЭЦ, рассказали в "Самрук-Энерго"
15:13, Сегодня
Когда завершится строительство трех новых ТЭЦ, рассказали в "Самрук-Энерго"
Возврат денег, обмен и гарантия: какие права есть у покупателей в Казахстане
14:59, 14 марта 2026
Возврат денег, обмен и гарантия: какие права есть у покупателей в Казахстане
Что нельзя хранить в паркингах и подвалах домов
11:33, 17 мая 2023
Что нельзя хранить в паркингах и подвалах домов
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
15:31, Сегодня
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
15:23, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
15:12, Сегодня
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
15:01, Сегодня
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
