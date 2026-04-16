Мясо по 3275 тенге: хорошую новость сообщили казахстанцам

В Казахстане подписан трехсторонний меморандум по стабилизации цен на мясо. Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, меморандум о сотрудничестве, направленный на реализацию мер по стабилизации цен на мясо говядины подписан 15 апреля Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства и Союзом животноводов Казахстана.

"Основой меморандума является взаимная заинтересованность сторон в обеспечении ценовой стабильности на внутреннем рынке, недопущении социальной напряженности и повышении социальной ответственности бизнеса". Пресс-служба МТИ РК

В рамках заключенного меморандума Союз животноводов Казахстана принял на себя обязательства:

обеспечить приоритетное насыщение внутреннего рынка мясной продукцией и недопущение дефицита;

организовать поставку не менее 15% от экспортного объема говядины на внутренний рынок через торговые сети;

координировать деятельность аккредитованных экспортеров по поставкам мяса на внутренний рынок;

обеспечить поставку говядины на внутренний рынок по фиксированной отпускной цене производителей на уровне 3275 тенге за кг без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

"При этом следует учитывать, что указанная цена является отпускной ценой производителей и не отражает конечную стоимость продукции в розничной реализации. На формирование розничной цены дополнительно влияют сопутствующие издержки, включая транспортировку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, а также иные операционные расходы, возникающие на пути от производителя до торговой точки". Пресс-служба МТИ РК

В свою очередь Минсельхоз в рамках меморандума рассматривает предложения отрасли при формировании государственной политики, а также при условии полного обеспечения внутреннего рынка – возможность увеличения экспортных квот в установленном порядке.

Отмечается, что Минторговли обеспечивает мониторинг цен на внутреннем рынке, координирует взаимодействие с торговыми сетями и содействует заключению прямых договоров поставок между производителями и торговыми объектами, а также контролирует соблюдение допустимого уровня торговой надбавки.

"Меморандум направлен на формирование прозрачного и предсказуемого рынка, снижение ценовых колебаний и обеспечение населения доступной мясной продукцией". Пресс-служба МТИ РК

Реализация достигнутых договоренностей, как считают в Минторговли, позволит сохранить баланс между развитием экспортного потенциала отрасли и обеспечением внутреннего рынка.

Ранее подписание меморандума анонсировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.