Безрассудного казахстанца спасли смелые дети из ледяной ловушки

Местный житель Бурабайского района Акмолинской области отправился на рыбалку на водоем Большой Забой. Хобби едва не лишило жизни казахстанца, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали о произошедшем.

Так, по данным ведомства, несмотря на то, что лед уже покрылся трещинами и отошел от берега, мужчина все-таки вышел на него. В результате он провалился в воду.

Сначала ему удалось выбраться, однако спустя короткое время он провалился вновь.

К счастью, рядом оказались молодые парни – Кирилл и Даниил. Они не растерялись: сразу позвонили на номер 112 и, следуя инструкциям, бросили мужчине жердь, благодаря которой он смог удерживаться на поверхности.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Звонок принял дежурный Мирас Мубараков. Он поддерживал с очевидцами видеосвязь и координировал их действия, строго запретив им самим заходить в воду.

Первыми на место прибыли спасатели СПЧ-7 города Щучинска. Они извлекли пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"С предварительным диагнозом "переохлаждение" мужчина доставлен в медицинское учреждение". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Теперь рассматривается вопрос о поощрении Кирилла и Даниила ведомственной наградой.

