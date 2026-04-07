Безрассудного казахстанца спасли смелые дети из ледяной ловушки
В пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали о произошедшем.
Так, по данным ведомства, несмотря на то, что лед уже покрылся трещинами и отошел от берега, мужчина все-таки вышел на него. В результате он провалился в воду.
Сначала ему удалось выбраться, однако спустя короткое время он провалился вновь.
К счастью, рядом оказались молодые парни – Кирилл и Даниил. Они не растерялись: сразу позвонили на номер 112 и, следуя инструкциям, бросили мужчине жердь, благодаря которой он смог удерживаться на поверхности.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Звонок принял дежурный Мирас Мубараков. Он поддерживал с очевидцами видеосвязь и координировал их действия, строго запретив им самим заходить в воду.
Первыми на место прибыли спасатели СПЧ-7 города Щучинска. Они извлекли пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
"С предварительным диагнозом "переохлаждение" мужчина доставлен в медицинское учреждение".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Теперь рассматривается вопрос о поощрении Кирилла и Даниила ведомственной наградой.
Не так давно мы рассказывали, что рыбаки поймали "призрака", вымершего миллионы лет назад.