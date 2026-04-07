Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 8 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Ночью на востоке, юге, в центре области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на севере области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается сильный дождь. В центре, на севере, юге области гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный, в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза.

Во второй половине дня на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе области порывы 16 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, днем на юго-западе области 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, на западе, востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, юге Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидается гроза. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, в центре и в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-западе, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в южной половине Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

