Сильный дождь, град и ветер: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 9 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге, западе области туман. Днем на севере, юге области дождь, гроза, на юге сильный дождь. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем дождь, гроза.

В Павлодарской области днем дождь, гроза. В Павлодаре днем дождь, гроза.

В области Жетысу ночью и утром на юге, в центре, горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На севере, юге области высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе сильный дождь. Днем на западе, севере, в центре области сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на востоке сильный дождь.

В Жамбылской области ночью и утром на юге, в горных районах туман. Днем на юге, северо-востоке, в горных районах дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На северо-западе, западе области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром туман, днем дождь, гроза, град.

В Алматинской области ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах гроза. Днем на юге, в предгорных районах кратковременный дождь, в горных районах осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с, на востоке временами до 24 м/с. На севере, юге области высокая пожарная опасность. В Алматы кратковременный дождь, гроза, ветер, порывы 15 м/с. В Конаеве днем кратковременный дождь, гроза, ветер, порывы 15-20 м/с. В горных районах Иле Алатау осадки, гроза, ветер, порывы 18 м/с.

В Атырауской области дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-18 м/с. В Атырау дождь, гроза.

В области Улытау ночью дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман, днем дождь, гроза.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, юге области туман. Днем на западе, севере, юге области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с. На юге, западе области высокая пожарная опасность. В Караганде дождь, гроза.

В Костанайской области ночью на западе, юге, востоке осадки, местами сильные. Днем дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Костанае днем дождь, гроза, ветер порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, в центре туман. Днем на севере, в центре гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде гроза.

В области Абай ночью и утром на севере туман. Днем на западе, юге, в центре дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге области высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге туман. Днем на северо-западе дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с. В Актау ночью временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах туман. Днем на западе, севере, в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На западе, севере области высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью гроза, ветер, порывы 15-20 м/с.

