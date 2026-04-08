События

Выдающийся казахстанский поэт Мухтар Шаханов попал в больницу

Мухтар Шаханов, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 21:20 Фото: Instagram/mukhtar_shakhanov_official
Выдающийся казахский поэт, писатель и общественный деятель Мухтар Шаханов госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщил председатель Фонда имени Мухтара Шаханова Нуржигит Ыскак, передает Zakon.kz.

В связи с резким ухудшением состояния здоровья выдающегося деятеля Нуржигит Ыскак призвал казахстанцев поддержать аксакала и объединиться в молитвах о его скорейшем выздоровлении.

"Сегодня нашему уважаемому аксакалу 84 года. К сожалению, сейчас его здоровье пошатнулось, и он находится в отделении реанимации. Поэтому, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться в молитвах за его скорейшее выздоровление и возвращение в наши ряды!" – говорится в сообщении.

В своем обращении к соотечественникам Нуржигит Ыскак также подчеркнул исключительную роль поэта в истории страны и всего тюркского мира. Он добавил, что заслуги литератора перед нацией и его вклад в развитие культуры неоценимы.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген лично поддержал Мухтара Шаханова.

