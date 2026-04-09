#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
События

Воды не хватает, долги растут: фермеры Жамбылской области в кризисе

фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 06:19
В одном из сел Жамбылской области начался сезон скандалов из-за поливной воды. Крестьяне уже готовились засеять свои поля. Но вдруг узнали, что в регионе ожидается дефицит воды, и все происходящее – это вынужденные меры, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, к посевному сезону крестьяне Степновского сельского округа, что в Кордайском районе, готовились еще с прошлой осени. И когда дело дошло до самого посева, люди вдруг получили сухое уведомление: полива не будет. 

"По каналу "Правая ветка" "Казводхоз" отказывается заключать с нашим округом договор на воду. Поэтому, скажем, у многих КХ имеются уже закупленные семена, подготовлены земли, имеется также, скажем, техника, которая приобретенная в лизинг. Они, скажем, не то что договор не хотят заключать, они даже ни с кем не хотят разговаривать". Представитель КХ "Восход" Николай Черпак

Обескураженные люди обратились к чиновникам за помощью. Но те лишь предложили выращивать менее влагоемкие культуры. Вот только, по словам сельчан, менять план действий уже поздно.

Как уточняется, местные фермеры обычно выращивают кукурузу и люцерну, которые нужно просто поливать вовремя и всего три раза за сезон. Они признаются: в последние годы воду приходилось выбивать с боем, но урожай все равно собирали. И вот новая битва.

"Я согласен: воды дефицит. Но зачем вы позволяете сеять лук? Лук требует более, в три раза больше воды, чем та же самая, скажем, кукуруза. Ну, дали добро посеять. Получается так, что дефицит воды, а отражается только на нас. И получается так, что "Казводхоз" нас решил оставить без средств к существованию". Николай Черпак

Жамбылская область на 80% зависит от водных ресурсов из соседнего Кыргызстана. И перебои бывают из года в год. Вот и в этом году ситуация с поливом будет непростой. По крайней мере, так говорят водники, которые заявляют, что собранной за зиму воды хватит не всем. Особенно тем, чьи поля дальше от источника – а это как раз те, кто выращивает кукурузу и люцерну.

"По Жамбылской области у нас подпадают около 1000 крестьян в этом году. По Жамбылской области – это Байзакский район, это Таласский район, это Жамбылский район. По Кордайскому району у некоторых крестьян есть земли и по другим каналам, куда вода доходит. Как альтернатива, туда можно землю посадить. Там мы договор сможем сделать, туда мы без проблем воду сможем довести". Замдиректора Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Багдат Бейсенкулов

По предварительным подсчетам, в этом году в кыргызском Орто-Токойском водохранилище собралось на 100 млн кубометров воды меньше, чем в прошлом. Около 350 млн кубометров страны будут делить в ближайшее время. И есть вероятность, что дефицит водного ресурса может перерасти в продовольственный. Водники говорят: ситуацию могли бы изменить новые водохранилища в регионе, но их только начинают строить.

Ранее сообщалось, что в Казахстане срочно запускают масштабные поиски воды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
