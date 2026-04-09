Около миллиарда кубометров воды сбросили на юге Казахстана: названа причина

Из водохранилища в Жамбылской области сброшена вода в Туркестанскую область. Об этом сегодня, 9 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, а также назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ведомством осуществляются экологические попуски из Тасоткельского водохранилища (Жамбылская область) по реке Шу в Созакский район Туркестанской области.

"На сегодня в Созакский район сброшено 950 млн кубометров воды. Сбросы необходимы для поддержания и сохранения экосистемы Созакского района. Вода препятствует поднятию песка и соляной пыли, а также необходима для улучшения кормовой базы для животноводства". Пресс-служба МВРИ РК

Ранее для повышения эффективности экологических попусков и снижения потерь воды по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова была выполнена первая за 40 лет механизированная очистка Фурмановского обводного канала протяженностью 120 км и шириной 30-40 м.

Работы на объекте начались в июле прошлого года и завершились в конце декабря.

Пропускная способность канала, проходящего вдоль населенных пунктов Кылышбай, Қумозек, Карабогет и Сарыозек, составляет 45-50 кубометров в секунду. В настоящее время из Фурмановского гидроузла по реке Шу сбрасывается 105 кубометров воды в секунду. Из них 38 кубометров в секунду направляются в Созакский район по Фурмановскому обводному каналу.

"Жители Созакского района очень ждали прибытия воды. Так как наш район является аграрным, сбросы воды по реке Шу для нас очень важны. Благодаря им местные животноводы заготавливают корм для скота. Кроме того, сбросы очень полезны для экологии. Без воды со дна поднимется вредная для людей пыль и соль", – сообщил председатель маслихата Созакского района Ордабек Жамиев.

По просьбе местных жителей специалисты филиала РГП "Казводхоз" "Су-метрология" установили на одном из мостов гидрометрическую рейку для мониторинга уровня воды. На данный момент течение преодолело населенный пункт Тасты Созакского района и дополнительно прошло расстояние в 12 км.

"В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело очистку Фурмановского обводного канала. Вода доходит до конца канала быстро и без потерь, что очень хорошо для окружающей среды", – отметил житель Созакского района Алтай Сарсен.

2 апреля 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали, что происходит на водохранилищах севера страны.