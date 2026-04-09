События

Выданные в 2016 году водительские права отобрали у казахстанца через суд

мужчины, судья, картинка, созданная ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:08 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
В Жамбылской области состояние здоровья послужило основанием для приостановки действия права управления транспортным средством, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 9 апреля 2026 года следует, что гражданское дело по иску департамента полиции (ДП) к гражданину К. рассмотрено в Жамбылском районном суде.

"Водительское удостоверение было выдано ответчику в 2016 году. В 2025 году выяснилось, что ответчик состоит на медицинском учете и имеет заболевание, препятствующее управлению транспортными средствами. Департамент полиции просил в иске приостановить действие документа до устранения болезни. От ответчика отзыв на иск не поступал".Жамбылский районный суд Жамбылской области

Судом установлено, что диагноз мужчины является абсолютным противопоказанием для управления транспортными средствами.

"Из письма управления здравоохранения установлено, что ответчик состоит на динамическом наблюдении с 2018 года. Решением суда иск удовлетворен, действие водительского удостоверения на право управления транспортными средствами приостановлено до устранения причин, повлекших приостановление".Жамбылский районный суд Жамбылской области

Как отмечается, что решение вступило в законную силу.

Материал по теме


К казахстанцам обратились из-за паспорта, удостоверения, прав и ЭЦП

27 марта 2026 года стало известно, что казахстанца с четырьмя машинами внезапно лишили прав, которыми он владел более 15 лет. Подробности – по ссылке.

