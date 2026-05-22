События

Незаконное кафе с летней площадкой сносят в центре Алматы

пристройка, кафе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 17:27 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В центре Алматы по решению суда начался снос незаконной пристройки к жилому дому, расположенной по проспекту Достык, 42/74. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении градостроительного контроля города.

Известно, что одноэтажная пристройка входной группы и летняя площадка, на которой размещался объект общественного питания, были возведены без соответствующих разрешений.

В отношении собственника в ходе внеплановой проверки были приняты административные меры, а также выдано предписание о демонтаже самовольных строений и приведении объекта в первоначальное состояние. Однако требования выполнены не были.

После этого управление обратилось в суд с иском о принудительном исполнении предписания. По итогам разбирательств Алматинский городской суд удовлетворил требования ведомства.

Снос объекта начался сегодня, 22 мая 2026 года, при участии судебных исполнителей Департамента юстиции.

5 мая сообщалось, что в микрорайоне Алгабас снесли незаконный автосервис.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
