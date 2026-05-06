#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
События

Из Грузии в казахстанский СИЗО: владельцу массажного салона грозит 7 лет тюрьмы

экстрадиция казахстанки из Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 15:39 Фото: Генеральная прокуратура
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре 6 мая 2026 года рассказали, что, по версии следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставил сотруднику полиции денежное вознаграждение для ухода от уголовной ответственности и дальнейшего беспрепятственного функционирования его салона тайского массажа.

"После совершения преступления подозреваемый от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2026 года он задержан в городе Рустави, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – говорится в сообщении.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Из России ранее экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
блогер Кайсар Камза
15:47, 06 мая 2026
"Задержания не было": казахстанский блогер-миллионник вышел на связь из Вьетнама
Украл миллионы и скрылся: объявленного в международный розыск казахстанца выдала Грузия
09:40, 07 февраля 2025
Украл миллионы и скрылся: объявленного в международный розыск казахстанца выдала Грузия
Из Грузии экстрадировали казахстанца, осужденного за попытку изнасилования
09:17, 11 июля 2024
Из Грузии экстрадировали казахстанца, осужденного за попытку изнасилования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: