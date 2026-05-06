Из Грузии в казахстанский СИЗО: владельцу массажного салона грозит 7 лет тюрьмы

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре 6 мая 2026 года рассказали, что, по версии следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставил сотруднику полиции денежное вознаграждение для ухода от уголовной ответственности и дальнейшего беспрепятственного функционирования его салона тайского массажа.

"После совершения преступления подозреваемый от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2026 года он задержан в городе Рустави, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – говорится в сообщении.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

