Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к гражданам в преддверии Пасхи

В преддверии главного христианского праздника митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил верующих с Пасхой и рассказал, как встретят Светлое Христово Воскресение в Казахстане. Также назвал, какие святыни привезут в страну и что запланировано в течение года, пишет Zakon.kz.

В ночь с 11 на 12 апреля Казахстан вместе со всем православным миром встретит Святую Пасху – "праздников Праздник и Торжество из торжеств". Традиционно митрополит Александр совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Владыка обратился к казахстанцам с поздравлением, а также назвал основные ожидаемые события и мероприятия в пасхальные дни.

"От всего сердца поздравляю православных христиан нашей страны и всех, кому дорог этот светлый день, с наступающим великим торжеством. В событиях Новозаветной Пасхи раскрывается подлинный смысл всех явлений и событий прошедших эпох и современной жизни, делается понятным замысел Божий о человечестве и о каждом из нас. Если мы стараемся быть с воскресшим Спасителем, то с нами Его бессмертие, с нами Его любовь, мир, радость и свет", – сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Он отметил, что Пасха Божия спасительная – это не событие одного дня, она не завершается сменой календарных цифр.

"Пасха всегда с нами и там, где мы силой Божией преодолеваем грех, где светом Евангельской истины разгоняем мрак неправды и заблуждений, где милосердием, заботой и вниманием согреваем замерзающие от жестокости и безучастности людские души. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что "Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся", – сказал Владыка.

Известно, что богослужение в главном храме Алматы – Вознесенском кафедральном соборе – начнется в 23:00. Вместе с тем в это же время начнутся праздничные службы во всех храмах Казахстана.

Благодатный огонь

Также митрополит Александр сообщил, когда намерены привезти Благодатный огонь из Иерусалима в Казахстан и в какие храмы он будет доставлен.

"На Ближнем Востоке сейчас весьма непростая обстановка. Ежедневно мы получаем трагические информационные сводки. Болью в сердце каждого из нас отзываются данные о погибших, раненых и пострадавших, о разрушении домов и больниц. В результате вооруженного конфликта пострадали и продолжают страдать тысячи человек, среди которых огромное число составляют мирные люди, дети, старики и инвалиды. Мне задают вопросы: сойдет ли благодатный огонь? Один лишь Господь знает ответ. Конечно же, православный мир ожидает этого благословения Божия", – сказал Владыка.

Он добавил, что, несмотря ни на какие обстоятельства, как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи благотворителей в Пасхальную ночь в Алматы из святого города Иерусалим от Гроба Господня будет доставлен благодатный огонь.

"Мы встретим и сохраним эту святыню в особой негасимой лампаде, а после передадим благодатный огонь в храмы Митрополичьего округа. Встреча Благодатного огня состоится в сам день Пасхи в 17:00 в Вознесенском кафедральном соборе Алматы", – уточнил митрополит.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр объявил о принесении в Казахстан великих христианских святынь, включая десницу святителя Спиридона Тримифунтского.

"В Православной Церкви Казахстана сложилась добрая традиция – принесение для молитвенного поклонения и духовного укрепления людей особо почитаемых святынь. Нашу страну посещали ковчеги с мощами известных святых и чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. В этом году нас ждет особый подарок. С 14 сентября по 1 октября текущего года Казахстан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетит одна из наиболее известных в мире святынь – десница святителя Спиридона Тримифунтского".митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Он напомнил, что нетленные мощи этого великого особо почитаемого святого пребывают на греческом острове Керкира. В 2012 году святыня уже посещала епархии Казахстанского Митрополичьего округа. За достаточно короткий срок деснице святителя Спиридона поклонились порядка 500 тыс. человек.

"Ко мне многократно обращались священнослужители и верующие с просьбами организовать повторное принесение святых мощей в Казахстан. В начале марта текущего года были проведены переговоры с митрополитом Корфским и Паксийским Нектарием, который является хранителем святых мощей, и был получен положительный ответ. Кроме того, сам владыка митрополит выразил желание сопровождать ковчег с десницей святителя Спиридона в казахстанское паломничество", – отметил Владыка.

По его словам, благодаря молитвам перед этой святыней множество людей смогли избавиться от физических и душевных недугов, получили помощь и утешение. Принесение святыни станет значимым событием в духовной и культурной жизни Казахстана, считает митрополит.

Расписание пребывания десницы святителя Спиридона будет представлено отдельно, ближе к началу принесения святыни.

Торжества в Никольском соборе Алматы

В этом году отмечается 80-летие возвращения Православной Церкви Никольского собора города Алматы, духовной, исторической и культурной жемчужины Казахстана. Этот старинный храм является одним из символов возрождения православия на казахстанской земле и памятником мужеству иерархов, священнослужителей и мирян ХХ столетия, претерпевших гонения и репрессии за веру во Христа.

10 мая на площади перед Никольским собором пройдет литургия под открытым небом с участием гостей-иерархов из епархий Казахстана и зарубежных стран. После богослужения откроется выставка уникальных исторических фотографий, рассказывающих о возрождении храма в послевоенные годы трудами священноисповедника митрополита Николая (Могилевского).

Кроме того, 14 апреля 2026 года в 11:00 состоится открытие музея.

"Есть в историческом районе Алматы старинный дом, расположенный неподалеку от Иверско-Серафимовского монастыря. В этом скромном здании с середины прошлого столетия и до начала эпохи возрождения православия располагалось управление Алматинской и Казахстанской епархии. На протяжении 15 лет – с 1960 по 1975 год – дом был рабочей резиденцией митрополита Иосифа (Чернова), мужественного исповедника веры и подвижника благочестия. В прошлом году были завершены серьезные ремонтные работы и в отреставрированном строении разместились музейные экспозиции. Мемориальный дом станет не только памятником жизни и деятельности святителя Иосифа, но и важным исследовательским центром духовного наследия праведного архипастыря", – сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

По словам Владыки, собранные многолетними трудами духовенства и верующих уникальные экспонаты помогут посетителям проникнуться атмосферой неподдельной доброты и человеколюбия, которая окружала владыку Иосифа, почувствовать его человеческую скромность и простоту, увидеть его любовь к Богу и людям.

Хоровой международный фестиваль

15-17 мая 2026 года в городе Алматы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в рамках работы Патриаршего Церковно-общественного совета по развитию церковного пения состоится Международный музыкальный фестиваль – хоровой собор "Пасхальная песнь". В мероприятии примут участие хоровые коллективы из всех регионов Казахстана и зарубежных стран.

Приглашенные на фестиваль видные специалисты в области музыкального искусства проведут мастер-классы, а его участники получат возможность обменяться опытом дирижерской работы и вокального мастерства, смогут обсудить актуальные вопросы сохранения и популяризации хорового пения.

17 мая сводный хор всех участников фестиваля будет петь за Литургией в Вознесенском кафедральном соборе.

В рамках этого фестиваля Алматы посетит хор из Греции, профессионально исполняющий древние византийские распевы.

9 мая хор будет петь за Литургией в Вознесенском соборе, 10 мая примет участие в праздничной службе в Никольском соборе и в этот же день вечером даст концерт в Иверско-Серафимовском монастыре.

В завершение своего обращения митрополит подчеркнул, что Пасха – совершенно особый праздник, он отмечается Церковью в течение 40 дней.

"Пасха – избавление от скорби" – так назвал этот святой праздник великий учитель Церкви преподобный Иоанн Дамаскин, живший в VIII веке. Умножим и мы радость Воскресения Христова делами любви и милости. Сколько нуждающихся в эти дни ждут человека, который облегчил бы их жизнь. С пасхальным приветствием принесем страдающим утешение, враждующим – мир, нуждающимся – помощь, унывающим – радость, а Христу – наши просветленные любовью и добром души. Еще раз поздравляю всех вас с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения, – заключил глава Православной Церкви Казахстана.

