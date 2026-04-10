#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Правовой нигилизм нам не попутчик, мы за здравомыслие и законопослушание – Токаев

Фото: akorda.kz
На церемонии награждения ученых глава государства подчеркнул важность продвижения культуры ответственности и дисциплины, сообщает Zakon.kz.

В этом сложном процессе, по его словам, особая роль принадлежит ученым как носителям прогрессивных ценностей, интеллектуальным и моральным авторитетам.

"Настоящие ученые всегда находились в авангарде противостояния с архаикой и невежеством, гордо шли вперед по пути просвещения и знаний. Как мудро сказал второй учитель мира Аль-Фараби, "знание без воспитания – враг человечества". Поэтому истинный прогресс возможен лишь тогда, когда он сопряжен с гуманизмом, справедливостью, ответственностью, воспитанием подрастающего поколения в духе уважительного отношения к морали и законности. Казахстанское общество не должно идти на поводу деструктивных, разрушительных по своим последствиям представлений о плохом и хорошем, доверять чуждому нашему ДНК мировоззрению относительно общественной и личной морали и нравственности", – сказал президент.

Он указал, что попытки подорвать общественное согласие и стабильность, разжечь социальную и межнациональную рознь будут решительно пресекаться согласно закону.

"Как указано в Конституции, в стране должны царить Закон и Порядок. Считаю, что голос наших ученых должен звучать громче, чтобы продвигать в обществе, особенно в молодежной среде, культуру ответственности и дисциплины. Правовой нигилизм нам не попутчик, мы за здравомыслие и законопослушание", – заключил Токаев.

В своем обращении к ученым президент также поблагодарил их.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: