Правовой нигилизм нам не попутчик, мы за здравомыслие и законопослушание – Токаев

На церемонии награждения ученых глава государства подчеркнул важность продвижения культуры ответственности и дисциплины, сообщает Zakon.kz.

В этом сложном процессе, по его словам, особая роль принадлежит ученым как носителям прогрессивных ценностей, интеллектуальным и моральным авторитетам.

"Настоящие ученые всегда находились в авангарде противостояния с архаикой и невежеством, гордо шли вперед по пути просвещения и знаний. Как мудро сказал второй учитель мира Аль-Фараби, "знание без воспитания – враг человечества". Поэтому истинный прогресс возможен лишь тогда, когда он сопряжен с гуманизмом, справедливостью, ответственностью, воспитанием подрастающего поколения в духе уважительного отношения к морали и законности. Казахстанское общество не должно идти на поводу деструктивных, разрушительных по своим последствиям представлений о плохом и хорошем, доверять чуждому нашему ДНК мировоззрению относительно общественной и личной морали и нравственности", – сказал президент.

Он указал, что попытки подорвать общественное согласие и стабильность, разжечь социальную и межнациональную рознь будут решительно пресекаться согласно закону.

"Как указано в Конституции, в стране должны царить Закон и Порядок. Считаю, что голос наших ученых должен звучать громче, чтобы продвигать в обществе, особенно в молодежной среде, культуру ответственности и дисциплины. Правовой нигилизм нам не попутчик, мы за здравомыслие и законопослушание", – заключил Токаев.

В своем обращении к ученым президент также поблагодарил их.