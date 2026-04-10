"Мы этого не ожидали": молодые ученые благодарят Касым-Жомарта Токаева за новые квартиры

В преддверии Дня работников науки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир молодым ученым. Социальная поддержка стала признанием заслуг исследователей, чьи разработки в энергетике, медицине и АПК обеспечивают технологический суверенитет страны, передает Zakon.kz.

В числе получателей – представители разных направлений науки, чьи исследования уже сегодня формируют прикладной и фундаментальный потенциал Казахстана.

31-летний физик Алишер Мутали работает в Институте ядерной физики и специализируется на изучении радиационной стойкости материалов для ядерной энергетики. Его научная карьера насчитывает более 7 лет, за это время он опубликовал свыше 20 статей в международных журналах и представил результаты исследований на 20 научных конференциях.

Фото: пресс-служба МНВО

Он является обладателем международных грантов и лауреатом профильных научных форумов. Его исследования сосредоточены на моделировании радиационных эффектов и разработке материалов, способных выдерживать экстремальные условия, что имеет прямое значение для энергетики будущего.

Представитель гуманитарной науки Акмарал Бейсембаева за 8 лет научной деятельности стала автором более 60 публикаций, включая работы в международных изданиях. Она участвует в подготовке фундаментальных академических трудов по истории Казахстана, а также занимается исследованием архивных источников и темой политических репрессий. Ее работа охватывает как научный анализ, так и подготовку документальных сборников, что формирует доказательную базу исторической науки.

Фото: пресс-служба МНВО

Химик Индира Муслимова представляет прикладное направление науки. Ее исследования связаны с разработкой мембранных технологий, используемых в очистке воды и разделении сложных смесей. Она выступает научным руководителем проектов по созданию инновационных материалов, включая трековые мембраны и металлоорганические соединения.

Эти разработки имеют потенциал внедрения в промышленность и экологические проекты, что напрямую связано с задачами устойчивого развития.

"Меня переполняет радость. Вот получили новую квартиру. Мы очень благодарны, что нашим молодым ученым оказывается такая поддержка. Выражаем благодарность нашему президенту", – поделилась она радостью.

Медет Толеубаев, имеющий 16-летний опыт работы в медицине, совмещает научную и практическую деятельность. Его исследования посвящены вопросам клинической медицины, включая осложнения диабетической стопы и состояние врачей в условиях пандемии. Он отмечен профессиональными наградами и продолжает развивать научное направление в системе медицинского образования.

В аграрной науке Рахия Елназаркызы занимается внедрением современных технологий растениеводства. Она является автором десятков научных публикаций, имеет патенты и селекционные достижения. Ее текущий проект направлен на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, что напрямую связано с продовольственной безопасностью страны.

"Я работаю в сфере науки уже 12 лет. Для меня это большая честь. Прежде всего хочу выразить благодарность главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу". Рахия Елназаркызы

Также одна из молодых ученых, получивших уже собственное жилье в столице, Эльмира Базылханова призналась, что не ожидала получить такой большой подарок в преддверии Дня работников науки.

"Мы получили ключи от новой квартиры из рук Президента страны в этот судьбоносный период, когда наша страна приняла Новую Конституцию. Не ожидали, что мы получим такой большой подарок. Очень обрадовались, когда сегодня в Акорде мы получили ключи от нового жилья. Сейчас вот увидев нашу новую квартиру, нас переполняет радость и эмоции. Мы безмерно благородны". Эльмира Базылханова

Таким образом, среди получателей жилья – ученые, работающие в ключевых для страны сферах: энергетика, история, экология, медицина и сельское хозяйство. Их научные направления отражают приоритеты государственной политики.

Добавим, что в прошлом году 271 молодой ученый получил жилье, включая как льготное кредитование, так и безвозмездное предоставление квартир.

В 2025 году присуждены научные премии, выданы десятки стипендий и грантов на международные стажировки. Введены доплаты за ученые степени, а также налоговые стимулы для бизнеса, инвестирующего в исследования.

Ранее сообщалось, что Токаев вручил награды и ключи от квартир ученым за значимые достижения.