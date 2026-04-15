События

Молодые ученые в Алматы и Астане получили квартиры от президента и уже заселились в новое жилье

застолье, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 10:45
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ко Дню работников науки вручил ключи от квартир 10 молодым ученым. Жилье им было предоставлено на безвозмездной основе в городах Алматы и Астана, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, ученые уже заселились в полностью обставленные жилые помещения.

Новоселы отмечают, что созданные условия позволяют сосредоточиться на научной и профессиональной деятельности. В день заселения они делятся искренними эмоциями и благодарностью за оказанную поддержку.


Токаев вручил награды и ключи от квартир ученым за значимые достижения

10 апреля 2026 года, выступая на церемонии награждения, Токаев подчеркнул, что научный потенциал становится ключевым фактором конкурентоспособности страны и укрепления ее авторитета на международной арене. По его словам, государства, инвестирующие в развитие науки и знаний, занимают лидирующие позиции в мире. Президент также отметил, что будущее отечественной науки находится в руках талантливой, целеустремленной и интеллектуальной молодежи, способной генерировать новые идеи и двигать страну вперед.

На сегодняшний день жильем обеспечены более 600 молодых ученых. Кроме того, для них предусмотрены специальные гранты, а также возможности прохождения стажировок в ведущих мировых научных центрах с целью повышения квалификации и обмена опытом.

Среди обладателей новых квартир – представители ведущих научных организаций страны.

Так, старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и физики Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева, PhD Мадина Кумаргазина является автором научных публикаций в международных базах Scopus, а также соавтором более 10 патентов Казахстана и одного Евразийского патента. Ее исследования направлены на развитие энергоэффективных технологий и использование возобновляемых источников энергии.

Фото: gov.kz

"До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. Искренне благодарна главе государства за такое внимание к науке и молодым ученым. Это был очень неожиданный и приятный подарок. Я долго пыталась самостоятельно накопить на квартиру, поэтому для меня это – огромная поддержка и мотивация продолжать работать и приносить пользу государству. Теперь у меня есть собственный дом, который полностью обставлен. Я могу полностью посвятить себя науке. Такие инициативы дают уверенность в будущем и позволяют сосредоточиться на научной деятельности, разработке новых технологий и подготовке квалифицированных специалистов", – поделилась Мадина Бакытжановна, подчеркнув значимость оказываемой поддержки.

Исполняющий обязанности заведующего лабораторией электрохимии и ванадиевых проточных батарей, научный сотрудник Физико-технического института Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева Арман Умирзаков имеет 15-летний научный стаж.

"В Акорде я получил из рук президента сертификат на квартиру, предоставленную на безвозмездной основе, и уже сегодня в Алматы заселился в нее. Государство уделяет большое внимание развитию науки и поддержке грантовых проектов, что дает научным сотрудникам и молодым ученым мощный импульс для дальнейшей работы и профессионального роста", – поделился ученый.

Фото: gov.kz

Он является автором более 20 научных работ, опубликованных в международных рецензируемых журналах, а также соавтором 8 патентов Казахстана. Его исследования охватывают перспективные направления в области энергетики, включая топливные элементы, микробатареи и фотокаталитические материалы.

В числе ключевых научных направлений – исследования тонкопленочных твердооксидныхтопливных элементов, а также разработка литий-серных микробатарей в Nazarbayev University. Кроме того, ученый занимается изучением электролитов ванадиевых проточных батарей и фотокаталитических материалов для очистки воды и генерации водорода.

Исследователь также проходил стажировку в рамках программы Erasmus+ в Университете Авейру (Португалия) и принимает активное участие в реализации международных научных проектов.

Руководитель Центра социологии, старший научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения, PhD Шырын Тленчиева отметила, что поддержка государства открывает новые возможности для научной работы.

Фото: gov.kz

"Получение собственного жилья – это не только важная социальная поддержка, но и сильная мотивация продолжать научные исследования и вносить вклад в развитие отечественной науки. Особенно приятно, что квартира полностью готова к проживанию. Она уже обставлена, есть все необходимое, и не нужно дополнительно что-то приобретать. Это позволяет сразу сосредоточиться на работе и научной деятельности", – сказала она.

Фото: gov.kz

Шырын Мураткызы имеет 13-летний научный стаж, автор 9 научных статей, включая публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и Web ofScience, соавтором учебного пособия и обладателем авторского права. Ученая участвовала в международных и национальных научных проектах, в том числе в рамках программы "Жас ғалым". Также она являлась обладателем образовательного гранта International Society forQuality-of-Life Studies и членом данной организации в 2021-2025 годах.

