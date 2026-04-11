Токаев поздравил Трампа с успешным выполнением миссии "Артемида-2"
11 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с успешным выполнением миссии "Артемида-2", сообщает Zakon.kz.
Глава государства направил поздравительное письмо gрезиденту США по случаю успешного завершения миссии "Артемида-2", ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса. Об этом передает Акорда.
"Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы "Артемида" и других инициатив в космической сфере.
Облетевший Луну экипаж миссии Artemis II приводнился рано утром 11 апреля у побережья Сан-Диего.
