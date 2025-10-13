#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:23 Фото: akorda.kz
13 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, речь идет о достижении долгожданного мира в секторе Газа.

"Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами", – сказано в сообщении.

9 октября 2025 года президент Казахстана выступил в поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. Казахстан приветствовал этот план. Это не осталось незамеченным в Белом доме.

Сегодня, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдет международный саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Его возглавят Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
С Днем Победы поздравил Касым-Жомарт Токаев казахстанцев
08:05, 09 мая 2023
С Днем Победы поздравил Касым-Жомарт Токаев казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей
09:05, 19 октября 2022
Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей
Каракат Абден поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой
10:12, 21 ноября 2022
Каракат Абден поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: