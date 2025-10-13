Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой

13 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, речь идет о достижении долгожданного мира в секторе Газа.

"Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами", – сказано в сообщении.

9 октября 2025 года президент Казахстана выступил в поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. Казахстан приветствовал этот план. Это не осталось незамеченным в Белом доме.

Сегодня, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдет международный саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Его возглавят Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.