С ветераном ВОВ простились в Восточно-Казахстанской области

Сегодня, 11 апреля 2026 года, жители ВКО проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны, сотрудника органов внутренних дел области Курмата Рахимова. Герой не дожил два месяца до своего 102-летия, сообщает Zakon.kz.

Курмат Рахимович оставил учебу и ушел в армию, едва достигнув совершеннолетия, в 1942 году. Его боевой путь прошел через Беларусь, Литву и Восточную Пруссию. Он участвовал в операции "Багратион", в тяжелых боях за Шяуляй и Клайпеду, дошел до Кенигсберга. Проявляя отвагу и стойкость, он с честью выполнял боевые задачи, за что был награжден медалью "За отвагу".

После Победы Рахимов продолжил служение Родине. Окончил военное училище, охранял государственные границы, а затем многие годы посвятил работе в органах внутренних дел Восточно-Казахстанской области.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", "За боевые заслуги", а также орденом "Курмет".

"Уходит поколение, на долю которого выпали тяжелейшие испытания, но именно оно стало опорой и гордостью нашей страны. Вместе с Курматом Рахимовичем уходит живая история, пример мужества, чести и беззаветной преданности Родине. Он был сыном великой степи, рожденным в селе Кызылтас Курчумского района. Прожив долгую и достойную жизнь, он прошел вековой рубеж. До 102-летия ему оставалось всего два месяца. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Его имя и подвиг будут жить в делах будущих поколений", – отметили в полиции региона.

Курмат Рахимов ушел из жизни 9 апреля. В связи с его кончиной аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов выразил соболезнование.