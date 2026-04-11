События

Партия "Ауыл" задает темп: как политические силы готовятся к выборам в Курултай

здание, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 16:55
Анонс августовских выборов в Курултай, озвученный Касым-Жомартом Токаевым, фактически дал старт новой политической кампании, сообщает Zakon.kz.

Эксперты сходятся во мнении: ближайшие месяцы станут проверкой для партий на способность вести содержательный диалог с обществом и подтверждать свои программы реальными действиями.

По оценке директора Института прикладных этнополитических исследований Луизы Узаровой, предстоящие выборы уже сейчас формируют новую конфигурацию политической повестки.

"Политические акторы получили сигнал для системной и содержательной подготовки к электоральному процессу. Наиболее интересным процессом в ближайжей перспективе будет способность партий выстраивать активный и конструктивный диалог с электоратом на всех уровнях", – подчеркивает эксперт.

Отмечается рост активности партий в целом, однако отдельно выделяет партию "Ауыл". По ее наблюдениям, политическое объединение демонстрирует более организованный и планомерный подход: регулярные фестивали, образовательные и общественные инициативы становятся инструментом долгосрочной работы с населением, прежде всего в сельской местности. Такая стратегия, по мнению Луизы Узаровой, формирует устойчивое доверие и может стать основой для укрепления позиций в предстоящей кампании.

Политолог Елдос Жумагулов отмечает, что за этот короткий период до выборов важно провести объективный обзор реальной работы каждой из политических партий: реализация обещаний, данных на прошлых выборах, качество взаимодействия с населением и жизнеспособность программ должны стать ключевыми критериями оценки.

По словам политолога, партия "Ауыл" уже демонстрирует активную работу. Проводятся масштабные мероприятия, прослеживается конкретная стратегия, направленная на установление прямого контакта и формирование доверия в особенности с сельскими территориями и молодежью.

"Для партии "Ауыл" текущий период – это возможность в полной мере раскрыть свой потенциал. Если заданная динамика сохранится и работа будет продолжаться системно, партия сможет существенно усилить голос сельского электората и регионов", – подчеркнул Елдос Жумагулов.

Политолог Ержан Ерсайынұлы делает акцент на изменении самого характера политического процесса. По его мнению, заблаговременное объявление даты выборов свидетельствует о большей открытости системы и создает равные условия для подготовки.

"Однако вопрос не в длительности времени, а в том, как оно будет использовано. В ближайшие месяцы станет ясно, кто действительно способен работать с населением, а кто ограничится лишь лозунгами", – предупреждает политолог.

В этом контексте он также обращает внимание на активность партии "Ауыл": в последнее время она усилила проведение различных общественных и образовательных проектов, делая акцент на развитии человеческого капитала и выстраивание устойчивой и системной коммуникации с гражданами, особенно с молодежью.

"Если такой темп сохранится, это означает, что партия "Ауыл" сможет укрепить свои позиции в предстоящей кампании. Потому что в современной политике решают не только программы, но и доверие и коммуникация", – заключает Ержан Ерсайынұлы.

Схожей позиции придерживается культуролог, PhD Фарида Мусатаева. Она считает, что объявление выборов задало тренд на прозрачность и заблаговременную подготовку, открыв для партий "окно возможностей".

"Эксперты говорят: "победит тот, кто умеет вести живой диалог с народом". Поэтому сейчас особенно интересно наблюдать за партией "Ауыл". И она заметно сменила формат на живые фестивали и образовательные ивенты. Видно, что это не просто для галочки перед выборами, а системная выстроенная работа с регионами", – отмечает культуролог.

Фарида Мусатаева считает, что если "Ауыл" сохранит такой темп, у партии есть все шансы серьезно усилить свои позиции.

Ближайшие пять месяцев станут ключевым этапом, который определит не только расстановку сил на выборах в Курултай, но и дальнейшую динамику развития партийной системы в Казахстане.

Айсулу Омарова
