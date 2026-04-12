События

Сразу в десяти городах РК прогнозируют ухудшение качества воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей и гостей десяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

12 апреля в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Астана, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее проблему смога в Астане прокомментировали в Минэнерго.

