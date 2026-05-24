Пожар вспыхнул в детской больнице в Астане

В районе Сарайшык города Астаны по улице Кошкарбаева в здании детской больницы произошло возгорание электрощитовой в подвальном помещении, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в течение двух минут после поступления сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место и незамедлительно приступили к тушению пожара.

"В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и размещены в расположенном рядом медицинском учреждении, а также в автобусах МЧС и МИО. Был создан штаб пожаротушения и организован пункт обогрева", – говорится в сообщении.

Пожар потушили на площади 10 кв. м. Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

