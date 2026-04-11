В Казахстане выявили свыше 3 млн нарушений ПДД за первую четверть 2026 года
Фото: МВД РК
В МВД подвели итоги работы за первый квартал и озвучили данные по дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, за три месяца в стране пресекли более 3 млн нарушений правил дорожного движения.
Как отметили в МВД, усиление контроля на дорогах способствовало снижению числа погибших и травмированных в дорожно-транспортных происшествиях.
В целом в министерстве заявили о приоритете профилактики нарушений и дальнейшем развитии цифровых инструментов контроля, включая системы автоматической фиксации.
Министр Ержан Саденов поручил продолжить системную работу по повышению дисциплины на дорогах и усилению мер по обеспечению безопасности участников движения.
Также в МВД рассказали, на сколько процентов снизился уровень преступности.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript