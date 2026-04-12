Три килограмма ртути пытались продать за 100 млн тенге в Алматинской области

В Алматинской области пресекли попытку незаконной продажи ртути на 100 млн тенге. При спецоперации задержали 28-летнего мужчину, у него изъяли более 3 кг токсичного вещества. Полиция считает, что это позволило предотвратить возможные тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области пресекли попытку незаконной продажи ртути. Оперативно-розыскные мероприятия сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП провели при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ.

По словам начальника ДП Алматинской области Мейрама Абикеева, в ходе спецоперации при попытке сбыта вещества на сумму 100 млн тенге задержали 28-летнего жителя Туркестанской области. Его водворили в ИВС.

На месте сделки изъяли вещество "ртуть металлическая" общим весом более 3 килограммов, находившееся в стеклянной колбе.

В настоящее время проводят необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.

Ртуть является высокотоксичным ядовитым химическим элементом, представляющим серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Ее пары могут вызывать тяжелые отравления, поражение нервной системы, а также накапливаться в организме и окружающей среде, нанося долгосрочный вред.

Ранее в МВД сообщили, что с начала года в Казахстане изъяли почти три тонны наркотиков.