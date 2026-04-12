Сильный ветер и гроза: опубликовано штормовое предупреждение на 13 апреля

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 13 апреля 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в 15 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области на западе и севере ожидается туман. Ветер днем на востоке области 15-18 м/с.

В Кызылординской области днем в центре и на севере ожидается пыльная буря. Ветер днем в центре и на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер днем 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем на севере ожидается ветер 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, днем на западе области временами сильный дождь, град. Ночью и утром на западе, севере и юге области туман. Ветер на западе и юге области 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Актюбинской области ночью на севере и западе ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер днем на западе, юге и в центре области 15-18 м/с.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на юге, северо-востоке и в центре области 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза. На западе и востоке области туман. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

В Алматинской области днем в горных и предгорных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. На севере, западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на юге, в центре и в горных районах области туман. Ветер в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер днем на севере и в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер днем на севере и востоке области15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе и юге ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем небольшой дождь, гроза. На западе, севере и востоке области ожидается туман. Ветер днем на востоке области 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь, гроза. На юге и в горных районах области туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15-20 м/с. На западе и юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на востоке ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке области туман. Ветер днем на севере и востоке области 15-18 м/с. На западе и юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, западе и в центре области ожидается туман. Ветер днем на западе, юге и востоке области 15-20 м/с. В Уральске ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики предупредили жителей и гостей десяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 апреля.