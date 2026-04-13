28 обысков и десятки изъятых паспортов: раскрыта преступная схема в Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Шымкенте в результате оперативной разработки, проведенной при координации прокуратуры, Министерством внутренних дел (МВД) пресечена деятельность устойчивой преступной группы, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, злоумышленники за вознаграждение организовывали въезд иностранных граждан и их незаконную легализацию на территории страны.
"В рамках операции проведено 28 обысков. Изъяты десятки иностранных паспортов, оргтехника, средства связи, бланки и фиктивные трудовые договоры".Пресс-служба МВД РК
Также обнаружены крупные суммы денег и незарегистрированное оружие.
Кроме того, организатор группы водворен в изолятор временного содержания.
"В полицию доставлены 13 человек, причастных к преступной схеме. По данному факту начато досудебное расследование по статье об организации незаконной миграции", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области пресекли попытку незаконной продажи ртути на 100 млн тенге. При спецоперации задержали 28-летнего мужчину, у него изъяли более 3 кг токсичного вещества. Полиция считает, что это позволило предотвратить возможные тяжкие последствия.
