Общество

Власти Шымкента объяснили многомиллионные расходы на видеоролики к Наурызу

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 20:48 Фото: akorda.kz
В акимате Шымкента прокомментировали информацию о многомиллионных тратах на праздничное оформление города к Наурызу. В Казнете распространились сообщения о том, что на размещение видеороликов на LED-экранах было выделено более 7 млн тенге, передает Zakon.kz.

В официальном комментарии местные власти назвали эти сведения недостоверными и разъяснили реальные условия государственного закупа. Согласно официальным данным, процедуры государственных закупок по указанной услуге были проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства.

"Победителем признано ТОО "Рекламное агентство "Эльдорадо", предложившее наименьшую цену. Сумма договора составила 5 431 034 тенге. В рамках проекта запланировано не менее 36 000 показов видеоматериалов, таким образом, стоимость одного показа составляет 151 тенге. Согласно квалификационным требованиям, участники обязаны были иметь в наличии LED-экраны общей площадью не менее 300 квадратных метров. Данное требование было полностью выполнено победителем", – рассказали 28 марта 2026 года в пресс-службе акимата корреспонденту Zakon.kz.

В городской администрации подчеркнули, что на сегодняшний день на 100 цифровых панелях Шымкента транслируется 10 видов тематических роликов, посвященных празднованию Наурыза. При этом общая площадь задействованных экранов фактически превышает установленный в техспецификации минимум.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЖКХ области Абай пытались незаконно вывести из бюджета более миллиарда тенге.

Канат Болысбек
