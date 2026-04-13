В Алматы тестируют новую систему освещения пешеходных переходов

В Алматы на одном из оживленных участков дороги внедрили современное проекционное освещение пешеходного перехода. Об этом Zakon.kz 13 апреля 2026 года сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Новое оборудование установлено на улице Сатпаева, западнее улицы Тлендиева.

Участок был выбран с учетом высокой пешеходной активности – рядом расположены жилые комплексы, остановки общественного транспорта и торговые объекты, что обеспечивает интенсивный поток людей и автомобилей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Подсветка четко обозначает границы пешеходного перехода и повышает видимость пешеходов в темное время суток. Это позволяет снизить риск дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность на дороге". Пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что система работает в автономном режиме и интегрирована с уличным освещением, что обеспечивает стабильную работу без дополнительных затрат на обслуживание.

Власти города уточнили, что при положительном эффекте такие решения будут внедряться и на других участках Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда начат снос крупного недостроенного здания. Речь идет о 5-этажном строении, расположенном по проспекту Сейфуллина, 348.