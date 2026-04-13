В Алматы тестируют новую систему освещения пешеходных переходов
Новое оборудование установлено на улице Сатпаева, западнее улицы Тлендиева.
Участок был выбран с учетом высокой пешеходной активности – рядом расположены жилые комплексы, остановки общественного транспорта и торговые объекты, что обеспечивает интенсивный поток людей и автомобилей.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Подсветка четко обозначает границы пешеходного перехода и повышает видимость пешеходов в темное время суток. Это позволяет снизить риск дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность на дороге".Пресс-служба акимата Алматы
Стоит отметить, что система работает в автономном режиме и интегрирована с уличным освещением, что обеспечивает стабильную работу без дополнительных затрат на обслуживание.
Власти города уточнили, что при положительном эффекте такие решения будут внедряться и на других участках Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда начат снос крупного недостроенного здания. Речь идет о 5-этажном строении, расположенном по проспекту Сейфуллина, 348.