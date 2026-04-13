"Как я мог повлиять": Жанабылова допросили в суде о "барабане удаче" и курсах

Сегодня, 13 апреля 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса рассказал о создании курсов, организации розыгрышей и своей роли, заявив, что не имел доступа к технической части, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанабылов рассказал, что они около десяти раз ездили в Китай по бизнесу – супруги изучали работу с заводами и поставщиками. После чего, учитывая интерес подписчиков и высокие затраты ресурсов на такие поездки, решили создать обучающие курсы при поддержке Асета Акбара, чтобы дать возможность людям – в том числе студентам и мамам в декрете – разобраться в этом без больших вложений.

"Процессом съемок (курсов. – Прим. ред.) занимался Утебулатов – он технарь и проживает в Алматы. Асет Акбар также находится в Алматы. Его супруга Маржан помогала с организацией съемок, поскольку мы живем в Астане. В курсах объяснялось, как договариваться с поставщиками, выходить на заводы, экономить семейный бюджет и заказывать товары из Китая", – поделился блогер.

По его словам, после прохождения курсов человек может либо открыть собственный бизнес, либо просто выгодно заказывать товары для дома, несмотря на то, что большинство платформ работают на китайском языке – с телефона это затруднительно, однако через ноутбук текст можно частично переводить.

Он пояснил, что в курсах все объяснялось пошагово: как зарегистрироваться, оформить заказ, работать с платформами с телефона, выбирать поставщиков и переводить отзывы.

"Ранее Сунгат Утебулатов давал показания в суде, что делал другим блогерам такие же обучающие курсы и стимулировал продажи через розыгрыши, и у него все прошло хорошо. Потом Сунгат и его супруга Маржан позвонили и сказали, что другим блогерам тоже сделали обучение и все прошло хорошо, и предложили нам. Он в суде говорил, что я якобы знал. Но как я мог знать? Жолшыбек Дархан, Нуртаза Нурбек, Утебулатов Сунгат говорят, что, возможно, я знал, что другие блогеры привлечены к административной ответственности, но как я мог знать", – дополнил он.

Он отметил, что не знал о привлечении других блогеров к ответственности за организацию лотереи.

"Дархан (в суде. – Прим. ред.) говорил, что 50-60 блогеров привлечены к административной ответственности, но об этом в новостях стало известно только после резонанса по нашему делу. В таком случае и слова Сунгата вводят вас в заблуждение и не соответствуют действительности", – озвучил Жанабылов.

По его словам, он видел сторис Дархана Жолшыбекова о выплате налогов и думал, что резонанс связан именно с этим.

"С Нурбеком Нуртазой знакомы как коллеги-блогеры: пересекались и общались на мероприятиях, но близкого общения не было – друг другу не звонили и личные темы, такие как семья, не обсуждали. Он оплатил штраф уже после резонанса. Он в суде тут сказал, что был у него административный штраф. Я это тут узнал. А также, что он сам не ходил в суд, только его адвокат – апелляцию давал и обжаловал. Дархан сам тоже не признавал (вину. – Прим. ред.), но при этом на него уголовного дела не было. У меня такое же происходит, но на нас уголовное дело. То есть это из-за резонанса? Закон у нас единый, но меня привлекают к уголовной ответственности", – сказал он.

Он заявил, что разработкой "барабана удачи" занимался Утебулатов с супругой, при этом сам он доступа к системе не имел и повлиять на результаты розыгрыша не мог, отметив, что примерно с девятого класса не пользовался компьютером.

На вопрос адвоката о формировании бюджета призового фонда для проведения розыгрыша он ответил, что этим занималась его супруга, так как именно она владеет всей информацией и является руководителем ТОО.

"У меня свое ТОО, у нее свое. Каждый сам может зарабатывать и вкладывать в семейный бюджет, где вместе уже принимаем решения. Владеет ТОО "Жана бизнес" она. Там, в самом приложении, нет меня. Я не директор. Доверенности (для возможности подписывать документы. – Прим. ред.) тоже нет. Я вообще бумажными делами не владею. Комуслуги она оплачивает. Я лишний раз нажать и подписать что-то боюсь. Я у нее спрашиваю", – дополнил блогер.

Адвокат также уточнила, когда был первый анонс курсов. На что он отметил, что это произошло примерно до 18 августа 2025 года – в формате публикации рилс и поста.

"На моей странице и супруги мы освещали только победителей. Мы просто показывали и отмечали людей и аккаунты, чтобы проверили и посмотрели результаты на сайте. Анонсы и реклама курсов были на страницах, и мы говорили про обучение, но не про розыгрыши. Тут показывали в суде видео – посмотрите, видео длятся по 1-5 минуте, а показывали 10-секундные видео в суде. Как им было выгодно, так и сделали. Мы показали полное видео – как победители забирали призы, как мы созванивались с победителями. Мы также говорили, что не надо ради подарков покупать курсы, а ради знаний – с ними можно добиться больше", – озвучил обвиняемый.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

30 марта 2026 года по делу блогеров-супругов допросили блогера Нурбека Нуртазу, известного как Justking, и Дархана Жолшыбекова.