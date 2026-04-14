Шок, роддом и две премиальные машины: как в Алматы завершилась "Автомания"

Прошло торжественное вручение призов акции "Автомания" от национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" в рамках быстротиражной лотереи LOTO SZ. Соревнование за удачей длилось с 2 по 27 марта.

Главные герои вечера – двое счастливчиков. Житель Шымкента Абай забрал ключи от технологичного электромобиля Zeekr 001. А Татьяна из Костаная выиграла внедорожник Lynk & Co 900. Однако сама победительница на церемонии отсутствовала. Причина оказалась самой трогательной: в эти часы Татьяна находится в родильном отделении. Буквально со дня на день в их семье случится пополнение. Вместо нее на вручение приехал супруг Валентин.

Фото: Сәтті Жұлдыз

"И знаете, в каком-то смысле этот автомобиль – не просто выигрыш. Это самый первый подарок для новой жизни", – отметили в "Сәтті Жұлдыз".

Параллельно с основной акцией в алматинском ТРЦ проходил Instagram-розыгрыш техники. Посетители могли увидеть выставленные авто и побороться за призы. В итоге разыграли: Apple iPhone 16 Plus, Sony PlayStation 5 Slim, Samsung Galaxy Tab A9+.

Фото: Сәтті Жұлдыз

Наш корреспондент застал победителей сразу после того, как они получили ключи.

Абай (обладатель Zeekr 001):

– Поделитесь эмоциями.

– Я просто в шоке.

– Куда отправитесь первым делом? Кому покажете машину?

– Поеду к родителям. Они тоже до сих пор не верят.

– Кто вас поддерживал сегодня?

– Братишка.

Валентин (муж Татьяны, выигравшей Lynk & Co 900):

– Что чувствуете прямо сейчас?

– Пока не верю. Поверю, когда оформлю документы.

– А как отреагировала жена на новость о выигрыше?

– Так же, как и я: до сих пор не верится.

Фото: Сәтті Жұлдыз

После короткой церемонии победители отправились на парковку – делать первые фото на фоне своих новых автомобилей и готовить документы.

Все цитаты передают личное мнение победителей.

Партнерский материал