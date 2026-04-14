Шок, роддом и две премиальные машины: как в Алматы завершилась "Автомания"
Главные герои вечера – двое счастливчиков. Житель Шымкента Абай забрал ключи от технологичного электромобиля Zeekr 001. А Татьяна из Костаная выиграла внедорожник Lynk & Co 900. Однако сама победительница на церемонии отсутствовала. Причина оказалась самой трогательной: в эти часы Татьяна находится в родильном отделении. Буквально со дня на день в их семье случится пополнение. Вместо нее на вручение приехал супруг Валентин.
Фото: Сәтті Жұлдыз
"И знаете, в каком-то смысле этот автомобиль – не просто выигрыш. Это самый первый подарок для новой жизни", – отметили в "Сәтті Жұлдыз".
Параллельно с основной акцией в алматинском ТРЦ проходил Instagram-розыгрыш техники. Посетители могли увидеть выставленные авто и побороться за призы. В итоге разыграли: Apple iPhone 16 Plus, Sony PlayStation 5 Slim, Samsung Galaxy Tab A9+.
Фото: Сәтті Жұлдыз
Наш корреспондент застал победителей сразу после того, как они получили ключи.
Абай (обладатель Zeekr 001):
– Поделитесь эмоциями.
– Я просто в шоке.
– Куда отправитесь первым делом? Кому покажете машину?
– Поеду к родителям. Они тоже до сих пор не верят.
– Кто вас поддерживал сегодня?
– Братишка.
Валентин (муж Татьяны, выигравшей Lynk & Co 900):
– Что чувствуете прямо сейчас?
– Пока не верю. Поверю, когда оформлю документы.
– А как отреагировала жена на новость о выигрыше?
– Так же, как и я: до сих пор не верится.
Фото: Сәтті Жұлдыз
После короткой церемонии победители отправились на парковку – делать первые фото на фоне своих новых автомобилей и готовить документы.
