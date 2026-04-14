Вещание ТВ и радио в Казахстане прервут 15 апреля

Национальный оператор телерадиовещания Казахстана выступил с важным предупреждением к жителям страны. АО "Казтелерадио" заявило о проведении плановых профилактических работ на объектах национальной сети телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

Так, в среду, 15 апреля 2026 года, в период с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы (ППР) на оборудовании:

спутникового телерадиовещания;

эфирного цифрового и аналогового телевидения и радиовещания;

сетей передачи данных.

Известно, что в рамках работ будет произведено техническое обслуживание и модернизация оборудования, включая системы цифрового вещания стандарта DVB-S2, станции спутниковой связи, а также оборудование пакета OTAU TV.

"В указанный период возможны временные перерывы в трансляции телерадиоканалов. На время проведения работ на экранах телезрителей будет размещено уведомление о проведении технических работ". Пресс-служба АО "Казтелерадио"

Специалисты уточнили, что проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания по всей стране.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, зачем казахстанцам отключают телевидение. Что это: временные неудобства или необходимость?