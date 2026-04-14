"Статус вашего займа был обновлен": Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

Сегодня, 14 апреля 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.

В нем казахстанцев проинформировали о новых схемах телефонного мошенничества.

"Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества, направленного на получение персональных данных граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с текстом "статус вашего займа был обновлен" и ссылкой для перехода. При этом в уведомлении не указывается наименование финансовой организации. Подобные сообщения рассчитаны на эффект неожиданности, даже если гражданин не подавал заявку на кредит, это может спровоцировать поспешные действия и снизить критичность восприятия информации". Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, после перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, визуально имитирующий официальный сайт банка второго уровня или микрофинансовой организации. Далее пользователя просят ввести логин, номер телефона, данные удостоверения личности, реквизиты банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

"В некоторых случаях ссылка может вести на загрузку вредоносного файла или приложения, которое после установки предоставляет злоумышленникам доступ к управлению мобильным устройством или персональным данным. В этой связи Национальный банк рекомендует не переходить по ссылкам и при необходимости проверять свою кредитную историю только через официальные источники – на сайте Государственного кредитного бюро или на портале электронного правительства". Пресс-служба НБК

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что на портале электронного правительства можно воспользоваться услугой "Стоп-кредит" – подключение такого сервиса позволяет гражданам ограничить возможность оформления онлайн-кредитов.

"Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", – добавили в пресс-службе НБК.

Казахстанцам, которые столкнулись с мошенническими действиями, в Нацбанке настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. А для получения консультации можно обратиться в контакт-центр НБК по короткому номеру 1477.

