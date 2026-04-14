#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

"Статус вашего займа был обновлен": Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 14 апреля 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.

В нем казахстанцев проинформировали о новых схемах телефонного мошенничества.

"Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества, направленного на получение персональных данных граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с текстом "статус вашего займа был обновлен" и ссылкой для перехода. При этом в уведомлении не указывается наименование финансовой организации. Подобные сообщения рассчитаны на эффект неожиданности, даже если гражданин не подавал заявку на кредит, это может спровоцировать поспешные действия и снизить критичность восприятия информации".Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, после перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, визуально имитирующий официальный сайт банка второго уровня или микрофинансовой организации. Далее пользователя просят ввести логин, номер телефона, данные удостоверения личности, реквизиты банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

"В некоторых случаях ссылка может вести на загрузку вредоносного файла или приложения, которое после установки предоставляет злоумышленникам доступ к управлению мобильным устройством или персональным данным. В этой связи Национальный банк рекомендует не переходить по ссылкам и при необходимости проверять свою кредитную историю только через официальные источники – на сайте Государственного кредитного бюро или на портале электронного правительства".Пресс-служба НБК

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что на портале электронного правительства можно воспользоваться услугой "Стоп-кредит" – подключение такого сервиса позволяет гражданам ограничить возможность оформления онлайн-кредитов.

"Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", – добавили в пресс-службе НБК.

Казахстанцам, которые столкнулись с мошенническими действиями, в Нацбанке настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. А для получения консультации можно обратиться в контакт-центр НБК по короткому номеру 1477.

Казахстанца обязали вернуть почти 5 млн тенге после перевода от мошенников

Ранее казахстанцев о новых схемах мошенничества с использованием ИИ предупредили в МВД.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: