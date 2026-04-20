Часть Алматы останется без холодной воды

В Алматы в связи с заменой технологического оборудования на сетях водоснабжения 21 апреля 2026 года в ряде районов отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

В "Алматы су" предупредили, что с 09:00 до 20:00 часов ожидаются ограничения в подаче холодной воды в жилых домах и административных зданиях:

Алмалинский район : жилые комплексы "12 месяцев", "Райымбек парк", "Life Town", "Seyfullin", жилые дома по улицам Индустриальная, Алексеева.

Жетысуский район: в контуре пр. Райымбека – ул. Торетай – пр. Сейфуллина – Булкушева.

"Мероприятия по замене запорной арматуры, проводимые в рамках подготовки к отопительному периоду, позволят обеспечить стабильное водоснабжение данного района. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам", – обратились в организации.

Алматинцев ранее предупредили, что с 20 апреля по 6 мая на территории восьми районов проведут испытания теплосетей.