Казахстанцам сообщили хорошую новость о перелетах в Армению

Министерство транспорта Казахстана выступило с хорошей новостью о возобновлении авиасообщения с Арменией, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 20 апреля 2026 года, с 18 апреля казахстанская авиакомпания SCAT уже приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Актау – Ереван с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737.

Кроме того, с 20 апреля 2026 года армянская авиакомпания SHIRAK AVIA запустила регулярные рейсы по маршруту Астана – Ереван с частотой 1 раз в неделю (по понедельникам).

Рейсы, как уточнили в Минтранспорта, будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.

16 апреля 2026 года мы рассказывали, что казахстанский лоукостер FlyArystan (дочерняя компания АО "Air Astana") отменил рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Дубай до 29 августа.