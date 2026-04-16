Миллионы кубометров воды подано на юг Казахстана: названа причина

В двух районах Туркестанской области для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель проведены работы по промывке почвы. Для этого понадобились сотни миллионов кубометров воды. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 16 апреля 2026 года, работы по промывке почвы проведены Туркестанским филиалом РГП "Казводхоз" в Жетысайском и Мактааральском районах.

"В общей сложности филиалом было подано 400 млн кубометров воды для промывки почвы на 53,6 тыс. га земель в Жетысайском районе и 41 тыс. га в Мактааральском районе". Пресс-служба МВРИ РК

Также сообщается, что ведутся работы по влагозарядке почвы в Шардаринском районе на площади 8,1 тыс. га.

На сегодня для этих целей подано 262 млн кубометров.

Отмечается, что аграрии Туркестанской области поблагодарили специалистов РГП за своевременную подачу воды.

"Выращиваем хлопок на семи гектарах. Сейчас увлажняем поля, чтобы подготовить их к посеву. Вода приходит вовремя и в большом объеме. Спасибо работникам "Казводхоза". Благодаря стабильной подаче воды в этом году рассчитываем получить хороший урожай", – отметил фермер Акжан Сулеймбеков.

Как уточнил руководитель Жетысайского производственного отделения Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Нуртас Турсынбеков, работы по промывке почвы начались в декабре прошлого года.

"На сегодня они полностью завершены. Сейчас мы осуществляем подачу воды на орошаемые площади для полива овощей и бахчевых культур. Промывка почвы необходима для выращивания хлопка. Чтобы получить хороший урожай, нужно снизить содержание солей в почве. Влагозарядка проводится для увлажнения почвы перед посевом", – сообщил он.

