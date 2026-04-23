Подозреваемая в краже 230 тыс. долларов алматинка несколько лет пряталась в Греции
23 апреля 2026 года сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Греции экстрадировали казахстанку, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
По информации Генеральной прокуратуры, ее подозревают в том, что в 2021 году, являясь бухгалтером транспортной компании в Алматы, получив от своего руководителя 230 000 долларов США, под предлогом обеспечения их сохранности в банковской ячейке украла эти деньги.
"После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В июне 2024 года она задержана на территории Греции, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована на Родину. Поскольку прямое авиасообщение между Казахстаном и Грецией отсутствует, содействие при организации транзитной перевозки разыскиваемой через территорию Сербии оказало посольство Казахстана в Республике Сербия", – рассказали в надзорном органе.
Сейчас подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
17 апреля стало известно об экстрадиции из Германии разыскиваемого за крупное мошенничество казахстанца.
