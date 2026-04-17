Темпы, партнеры, планы: как развивается машиностроение в Казахстане

Машиностроение продемонстрировало один из самых быстрых темпов роста среду других сфер. Это явный признак того, что в стране усиливаются более сложные и технологичные производства, сообщает Zakon.kz.

В цифрах: машиностроение выросло сразу на 21,9%. Особенно показательно увеличение в автомобилестроении на 29,6% и производстве электрооборудования на 31,3%.

По данным аналитиков ҚАО и Бюро национальной статистики, рынок новых автомобилей в 2025 году продемонстрировал рост на 14,4% и второй год подряд превысил отметку в 200 тысяч проданных единиц. Доля автомобилей отечественного производства составила 69%.

Как отмечают эксперты, развитие более сложных технологичных производств обеспечивает экономике долговременный эффект, поскольку за их счет не только гарантируется создание новых рабочих мест, но и формируется спрос на комплектующие, логистику и сервис. Вдобавок это демонстрирует постепенное отступление от сырьевой модели экономики.

Поэтому республика не останавливается на уже достигнутых высотах. Так, 2 апреля 2026 года на Форуме машиностроителей председатель Комитета промышленности МПС Азамат Панбаев анонсировал пересмотр мер поддержки в сфере машиностроения.

По его словам, законопроект по совершенствованию законодательства в вопросах развития машиностроения находится в Мажилисе на рассмотрении.

"Инструменты поддержки сейчас пересматриваются. Государство предлагает набор инструментов, которые будут предоставляться адресно – в зависимости от глубины переработки, масштаба и финансово-экономических параметров проекта", – сказал Панбаев.

Касательно масштабов. На все том же форуме заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров обозначил интерес со стороны крупных корейских и американских компаний к производству автозапчастей на территории Казахстана и поделился любопытными данными.

Для сравнения. В начале 2000-х годов структура прямых иностранных инвестиций в Казахстане на 75% направлялась в нефтегазовый и металлургический секторы. Сейчас – 30-35%, а денежный поток изменил курс и начал активно вливаться в машиностроение в частности. Более того, на данный момент в этом секторе заняты более 5 тыс. компаний, что замминистра счел хорошим трендом.

Отмечалось, что ранее было подписано соглашение о намерениях между американской и корейской компаниями, которые, как ожидается, в случае локализации в Казахстане производства алюминиевых дисков выскажут заинтересованность и дальше углубляться в сотрудничество, производить другие детали для отечественного машиностроения.

Вместе с тем уже к 2027 году сортамент металлопродукции может увеличиться в два раза.

"Параллельно развивается промышленная кооперация и кластеризация, расширяется применение продукции на действующих предприятиях. Уже сегодня отдельные виды стали используются в автомобилестроении", – рассказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

Отметим, что ведущим автопроизводителем страны остается старательно развивающий отрасль уже 22 года Allur – официальный дистрибьютор и дилер таких узнаваемых брендов, как Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Skoda, Geely Galaxy и Li Auto.

К примеру, по итогам прошлого года, завод в Костанае выпустил более 92 тыс. автомобилей. Доля Allur на рынке в Казахстане составила 54%, что подтвердило статус предприятия как одного из главных индустриальных драйверов страны.

Вдобавок в минувшем 2025-м предприятие расширило модельную линейку: было запущено серийное мелкоузловое производство кроссовера Jetour X70 PLUS, а также гибридной модели Geely Galaxy EX5 EM-i – первого гибридного автомобиля, выпускаемого на территории республики.

А в марте нового года компания поделилась еще одно приятной новостью – о запуске локального производства и продаж автомобилей MG (Morris Garages) на отечественном рынке.

Реализация проекта стала продолжением стратегического партнерства между Allur и SAIC Motor– крупнейшей автомобилестроительной корпорацией Китая и одним из мировых лидеров отрасли. Соглашение о начале сотрудничества было достигнуто в 2025 году в рамках 21-го Международного автосалона в Шанхае, где стороны договорились о развитии бренда MG в Казахстане и локализации производства.

Торжественное открытие нового дилерского центра MG Allur в Алматы состоялось недавно, в начале апреля. На мероприятие прибыли почетные гости из Китая.

Новый дилерский центр представляет собой современное пространство, полностью соответствующее глобальным стандартам бренда MG. Шоурум предлагает клиентам широкий спектр услуг: от знакомства с модельным рядом и тест-драйвов до сервисного и постгарантийного обслуживания. Салон позволит повысить качество клиентского опыта и расширить доступность автомобилей MG для казахстанских потребителей.

В общем Allur, выступая официальным дистрибьютором и производственным партнером бренда в Казахстане, развивает дилерскую сеть из десяти центров: в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде, Костанае, Павлодаре, Семее, Кокшетау и Актобе.

До конца года планируется расширение сети до 24 дилерских центров.