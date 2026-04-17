События

Жуткое открытие: "кровавая жижа" хлынула из вскрытого колодца в Щучинске

канализационный люк, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 14:28 Фото: pexels
В городе Щучинске Акмолинской области из вскрытого канализационного колодца пошла жутко пахнущая жидкость с оттенком крови, сообщает Zakon.kz.

Это связали с тем, что туда упала и умерла лошадь. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

"В городе Щучинске лошадь упала в открытый колодец. Хозяйка животного обратилась в государственные органы с просьбой извлечь труп, так как рядом находится водоем, где купаются люди, в том числе дети. Однако вместо того, чтобы провести утилизацию по всем нормам, колодец просто засыпали землей вместе с трупом животного", – говорится в публикации.

16 апреля появилось видео, на котором из колодца течет жидкость, окрашенная красными примесями.

"Сегодня утром в Щучинске на месте, где ранее лошадь упала в открытый колодец, снова проведены раскопки. По имеющимся видеоматериалам, колодец вскрыт, изнутри вытекает грязная вода, наблюдается жидкость с признаками крови, распространяется резкий неприятный запах. Это может свидетельствовать о наличии биологических остатков внутри. Важно: если в колодце находились останки животного, то без полной очистки и дезинфекции это: потенциальный очаг инфекции, угроза санитарно-эпидемиологической безопасности, риск загрязнения почвы и воды...", – говорится в описании к кадрам.

Видео прокомментировали в Департаменте экологии по Акмолинской области:

"По факту ненадлежащего захоронения и утилизации павшего животного (лошади) в Щучинске сообщаем следующее: действие по захоронению трупа животного в техническом колодце путем засыпания землей является грубым нарушением Экологического кодекса РК и "Правил утилизации биологических отходов". Прямое захоронение в грунт, особенно вблизи водоемов, категорически запрещено. Подобные действия создают прямую угрозу загрязнения воды и распространения инфекций. При этом вопросы утилизации биологических отходов, а также отбора и анализа воды в зоне разложения находятся в компетенции местных исполнительных органов, санитарно-эпидемиологической службы и ветеринарных служб. За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 344 Кодекса об административных правонарушениях. Информируем, что запрос на получение материалов направлен. Ожидаем предоставления сведений КУИ со стороны полиции".

В пресс-службе Департамента полиции региона ситуацию пока не прокомментировали.

А в ночь на 17 апреля появилось еще одно видео с работой спецтехники у этого колодца.

"В связи с распространяемой информацией по данному факту на место выехали соответствующие службы для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры в рамках действующего законодательства. Ситуация находится на контроле", – прокомментировали работы в акимате Щучинска.

Итогами проведенных работ поделились в акимате Бурабайского района.

"В ответ на видеообращение жительницы города Щучинска, в котором утверждается, что в 2025 году ее лошадь якобы упала в канализационный люк и впоследствии была засыпана вместе с ним, сообщаем следующее. В целях проверки изложенных фактов коммунальными службами были организованы работы по вскрытию указанного канализационного люка. По результатам обследования труп животного в люке не обнаружен. Дополнительно сообщаем, что данный канализационный люк не состоит на балансе коммунальных служб Бурабайского района. Ранее установить его принадлежность не представлялось возможным. Вместе с тем, в ходе проведения работ и выявленного повреждения установлено, что указанные сети, предположительно, относятся к частному мясоперерабатывающему предприятию, расположенному вблизи", – говорится в ответе акимата.

В настоящее время сотрудники ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" проводят работы по устранению локального технического повреждения и восстановлению системы. 17 апреля должны отобрать пробы воды для проведения лабораторного анализа, в том числе на наличие биологических примесей.

Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов.

В ночь на 6 апреля в Акмолинской области прорвало плотину.

Ирина Капитанова
