#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Найдено тело пропавшего 29 марта школьника

поиски ребенка в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 15:55 Фото: МЧС РК
В Актюбинской области завершены поиски пропавшего 29 марта 2026 года мальчика, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в Мартукском районе водолазы обнаружили тело ребенка 2016 года рождения.

"Тело найдено в реке Илек на расстоянии около 3 метров от берега, на глубине 1,5 метра", – говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным происшествиям (МЧС).

С первых часов поисков была задействована авиация МЧС, что позволило оперативно обследовать значительные территории. Ежедневно водолазы обследовали до 30-35 км акватории, с плавсредств проверялось 25-30 км водной поверхности, пешие группы осматривали до 15-20 км береговой линии, а с помощью беспилотных летательных аппаратов – до 10-15 км территории. Также активно применялись эхолоты.

Поиски осложнялись особенностями реки: извилистым руслом, сильным течением, густой растительностью и мутной водой с низкой видимостью.

С 29 марта в регионе велись круглосуточные поиски ученика 4 класса, который вышел из дома и не вернулся.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Двух пропавших в канун Нового года пенсионеров нашли в области Улытау
15:22, 02 января 2026
Двух пропавших в канун Нового года пенсионеров нашли в области Улытау
В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен
12:23, 04 сентября 2025
В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен
Дождь с грозой на юге и западе, туман по всей стране: опубликован прогноз погоды на 29 марта
15:27, 28 марта 2026
Дождь с грозой на юге и западе, туман по всей стране: опубликован прогноз погоды на 29 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Две звезды казахстанского бокса сменили весовые категории - правильно ли они поступили
15:34, Сегодня
Две звезды казахстанского бокса сменили весовые категории - правильно ли они поступили
"Елимай" переиграет "Астану": в России назвали фаворита встречи
14:57, Сегодня
"Елимай" переиграет "Астану": в России назвали фаворита встречи
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
14:29, Сегодня
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
14:27, Сегодня
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: