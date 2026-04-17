Найдено тело пропавшего 29 марта школьника

В Актюбинской области завершены поиски пропавшего 29 марта 2026 года мальчика, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в Мартукском районе водолазы обнаружили тело ребенка 2016 года рождения.

"Тело найдено в реке Илек на расстоянии около 3 метров от берега, на глубине 1,5 метра", – говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным происшествиям (МЧС).

С первых часов поисков была задействована авиация МЧС, что позволило оперативно обследовать значительные территории. Ежедневно водолазы обследовали до 30-35 км акватории, с плавсредств проверялось 25-30 км водной поверхности, пешие группы осматривали до 15-20 км береговой линии, а с помощью беспилотных летательных аппаратов – до 10-15 км территории. Также активно применялись эхолоты.

Поиски осложнялись особенностями реки: извилистым руслом, сильным течением, густой растительностью и мутной водой с низкой видимостью.

С 29 марта в регионе велись круглосуточные поиски ученика 4 класса, который вышел из дома и не вернулся.