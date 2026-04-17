15 регионов Казахстана под ударом стихии: погода резко ухудшается

В 15 областях Казахстана на 18 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 16 м/с.

На юге Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, в предгорных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются дождь, гроза. Временами туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью на севере области заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер западный, северо-западный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью в предгорных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20, ночью в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20, на севере области временами 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области временами 30 м/с и более. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

