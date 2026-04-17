События

15 регионов Казахстана под ударом стихии: погода резко ухудшается

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 20:15 Фото: freepik
В 15 областях Казахстана на 18 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 16 м/с.

На юге Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, в предгорных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются дождь, гроза. Временами туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ночью на севере области заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер западный, северо-западный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью в предгорных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве ожидается ветер западный, северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20, ночью в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20, на севере области временами 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области временами 30 м/с и более. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

Ранее сообщалось, когда в Алматы закончатся дожди.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Опасная погода: почти во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:14, 09 ноября 2024
Опасная погода: почти во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Опасная погода: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
21:09, 23 января 2026
Опасная погода: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Какие регионы Казахстана затронет штормовое предупреждение в четверг
20:21, 15 апреля 2026
Какие регионы Казахстана затронет штормовое предупреждение в четверг
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
20:59, Сегодня
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
20:34, Сегодня
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
20:04, Сегодня
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
19:31, Сегодня
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
