События

В Алматы начался суд по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби

Фото: Zakon.kz
28 мая 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось предварительное слушание по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Суд проходит под председательством судьи Еркина Майшинова. На скамье подсудимых Александр Пак, 1993 года рождения. Ему вменяют обвинение по ч. 4 ст. 345-1 УК "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". За смертельный наезд подсудимому может грозить от семи до 10 лет лишения свободы.

В анкетных данных указано, что он женат, имеет троих несовершеннолетних детей. Работал менеджером по продажам в одной из компаний, а также является учредителем одного из ТОО.

Подсудимый отказался от своего права проведения суда с участием присяжных заседателей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Его адвокат заявил, что подсудимый еще не вылечился после ДТП, испытывает трудности при ходьбе и нуждается в дальнейшем лечении. Он попросил суд, чтобы подзащитный в дальнейшем участвовал в процессе дистанционно посредствам видеосвязи онлайн. Также сторона защиты добавила, что не против открытого суда, но против фото- и видеосъемки.

Потерпевшими по делу в суде признаны родные погибших Томирис Кыдырбек, Еламана Тлемесова и Кумар Тенелбаевой.

Прокурор в обвинительном акте отметил, что водитель, несмотря на то, что находился в алкогольном опьянении, в день трагедии управлял автомобилем.

"Александр Пак управлял авто с нарушением ПДД. Требование 80 км в час на дороге игнорировал, превышал скорость... Скорость после выезда на встречную полосу перед столкновением могла быть около 219 км в час", – зачитал обвинительный акт прокурор.
Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайствам.

Отметим, что, кроме основного уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, проводятся еще два досудебных расследования:

  • по п. 1 ч. 4 ст. 370 УК РК – "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия" – это обвинение предъявлено водителю одного из руководителей Департамента полиции Алматы;
  • по ч. 1 ст. 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" – о неправомерной выдаче госномеров запрещающей серии.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

