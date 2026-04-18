"Еще один шанс": новое обращение МВД к казахстанцам

Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) 18 апреля 2026 года опубликовало важный социальный ролик, в котором казахстанцам эмоционально напомнили о необходимости соблюдать простые, но жизненно важные правила для водителей, сообщает Zakon.kz.

В очередной раз стражи порядка подчеркнули, что дорога – не место для игр.

"Ошибаться нельзя. Пристегни ремень безопасности и убери телефон! Секунда невнимательности может стоить жизни". Пресс-служба МВД РК

Стоит отметить, что в Казахстане выявляют водителей, использующих телефон за рулем, с помощью камер. Новые возможности видеофиксации стали подспорьем патрульным экипажам. Раньше только они могли заметить, что автомобилист отвлекся на экран. Где надо держать гаджет, чтобы не получить штраф, подробно рассказывал корреспондент Zakon.kz.