События

Весеннее преображение: как жители Целиноградского района привели в порядок свои поселки

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 12:36 Фото: акимат Целиноградского района
В населенных пунктах, прилегающих к столице, прошел масштабный экологический субботник. Жители "пояса" вокруг Астаны избавляются от зимнего мусора, передает Управление внутренней политики, сообщает Zakon.kz.

Традиция весенней очистки в этом году объединила тысячи людей: от рядовых сельчан и эко-активистов до сотрудников местных акиматов и в Целиноградском районе. Основной фронт работ развернулся в поселках, таких как Акмол, Коянды и других.

Несмотря на переменчивую погоду, характерную для этих мест, во дворах сел и на обочинах улиц появились люди с граблями и мешками.

Фото: акимат Целиноградского района

В селе Коянды более 500 жителей села объединились ради общего дела, чтобы сделать окружающую среду чище, уютнее и красивее.

Фото: акимат Целиноградского района

Слаженная работа людей и техники позволила добиться заметных результатов – вывезен значительный объем мусора и приведены в порядок общественные территории.

"Особенно важно понимать: чистота начинается с каждого из нас, с каждого шага, с каждого поступка. Именно личная ответственность, неравнодушие и уважение к своему дому формируют ту среду, в которой хочется жить, растить детей и строить будущее", – поделился один из участников акции.

Фото: акимат Целиноградского района

В селе Акмол в субботнике приняли участие порядка тысячи жителей. В ходе работ были очищены улицы, общественные пространства и прилегающие территории. С привлечением специализированной техники организован вывоз отходов общим объемом 102 м³, что подтверждает значительный масштаб проведенных мероприятий и их практическую эффективность.

По информации местной администрации, в этом году акцент был сделан не только на сборе бытового мусора, но и на очистке арычных систем, обрезке сухостоя и классическом элементе весеннего благоустройства – побелке деревьев.

Представители местного акимата подчеркивают, что подобные акции – это не только про чистоту, но и про добрососедство.

"Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят", – напоминают коммунальщики.

Тем временем субботники в Акмолинской области продолжатся: в планах на ближайшую неделю стоит масштабная высадка саженцев, чтобы укрепить "зеленый пояс" и вокруг мегаполиса.

Айсулу Омарова
