Жители Костанайской области поддержали акцию "Таза аула"

В Житикаринском районе в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" была организована экологическая акция "Чистый район", которая получила широкую поддержку, сообщает Zakon.kz.

В добром начинании активно приняли участие сотрудники организаций и предприятий района, которые внесли вклад в уборку дворов и прилегающих к жилым домам территорий.

Основная цель акции – приведение в порядок дворов и прилегающих территорий, поддержание чистоты и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде среди жителей. Данная инициатива призывает каждого жителя с ответственностью относиться к своему двору.

В ходе мероприятия участники собрали мусор и сухую листву во дворах, очистили территории общего пользования, привели в порядок придомовые участки. В результате многие дворы стали чище и более благоустроенными.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Как отмечают организаторы, подобные акции имеют не только практическое, но и важное воспитательное значение. Они объединяют людей, укрепляют взаимопонимание и формируют чувство ответственности за общее пространство.

"Важно понимать: никто со стороны не приходит и не мусорит в наших дворах – это ответственность самих жителей. И только вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему", – отметил руководитель отдела внутренней политики Житикаринского района Мирас Джетенов.

Жители Житикаринского района активно поддержали инициативу, еще раз доказав, что чистота родного края начинается с каждого из нас.