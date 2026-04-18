События

Жители Костанайской области поддержали акцию "Таза аула"

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 19:20 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В Житикаринском районе в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" была организована экологическая акция "Чистый район", которая получила широкую поддержку, сообщает Zakon.kz.

В добром начинании активно приняли участие сотрудники организаций и предприятий района, которые внесли вклад в уборку дворов и прилегающих к жилым домам территорий.

Основная цель акции – приведение в порядок дворов и прилегающих территорий, поддержание чистоты и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде среди жителей. Данная инициатива призывает каждого жителя с ответственностью относиться к своему двору.

В ходе мероприятия участники собрали мусор и сухую листву во дворах, очистили территории общего пользования, привели в порядок придомовые участки. В результате многие дворы стали чище и более благоустроенными.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Как отмечают организаторы, подобные акции имеют не только практическое, но и важное воспитательное значение. Они объединяют людей, укрепляют взаимопонимание и формируют чувство ответственности за общее пространство.

"Важно понимать: никто со стороны не приходит и не мусорит в наших дворах – это ответственность самих жителей. И только вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему", – отметил руководитель отдела внутренней политики Житикаринского района Мирас Джетенов.

Жители Житикаринского района активно поддержали инициативу, еще раз доказав, что чистота родного края начинается с каждого из нас.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан"
11:22, 10 апреля 2024
В Жамбылской области поддержали республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан"
Жители Шымкента приняли активное участие в масштабной экологической акции "Таза Казахстан"
18:20, 16 октября 2025
Жители Шымкента приняли активное участие в масштабной экологической акции "Таза Казахстан"
Акция "Таза қала" прошла в Шымкенте
14:43, 11 апреля 2026
Акция "Таза қала" прошла в Шымкенте
Последние
Популярные
Читайте также
Определилась первая финалистка турнира WTA в Штутгарте
19:25, Сегодня
Определилась первая финалистка турнира WTA в Штутгарте
"Елимай" и "Астана" разошлись миром в результативном матче
18:53, Сегодня
"Елимай" и "Астана" разошлись миром в результативном матче
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
18:05, Сегодня
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
17:35, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
