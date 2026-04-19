Ветер до 20 м/с и другое: штормовое предупреждение на 20 апреля

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 20 апреля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в 14 областях, а также в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы): ночью и утром ожидается туман. Ветер с порывами 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер в восточных, горных районах области с порывами 15-20 м/с. Ночью на севере, в предгорных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер днем на севере, юге, в центре области с порывами 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются временами дождь, гроза. Ветер днем с порывами 15 м/с.

На севере, востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер на севере, юге, востоке области с порывами 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер ночью с порывами 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в центре области Абай ожидается туман.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, юге области с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. На западе, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на западе, северо-востоке, в центре области с порывами 15-20 м/с. В Актау днем временами ожидается пыльная буря. Ветер днем с порывами 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер днем на западе, севере, юге области с порывами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее РГП "Казгидромет" подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за март 2026 года в 68 населенных пунктах Казахстана. Уровень загрязнения оценивался по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.