Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Мухтара Шаханова
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного поэта и писателя Мухтара Шаханова, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 20 апреля 2026 года Акорда, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова.
"Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
О смерти 83-летнего Мухтара Шаханова стало известно 19 апреля.
