Бектенов напомнил чиновникам об ответственности за темпы развития экономики

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 14 апреля 2026 года рассказал, что нужно сделать для развития экономики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что текущая мировая экономическая и геополитическая обстановка оказывает влияние на все страны.

"Нам необходимо сконцентрироваться на исполнении задачи по обеспечению устойчивого экономического роста на уровне свыше 5% до конца года. Наблюдается стабильный рост в несырьевом секторе. Перерабатывающая промышленность выросла на 8,5%. Необходимо максимально задействовать все имеющиеся резервы в несырьевых отраслях. Конкуренция день ото дня возрастает. Давно пора прекратить пустые разговоры. Надо заниматься реальными делами, реализацией крупных промышленных и инфраструктурных проектов, внедрять искусственный интеллект во все сферы. Обеспечить строжайшую финансовую дисциплину, создать справедливую систему социального обеспечения, когда государство поддерживает только реально нуждающихся, а не всех подряд, как сейчас", – подчеркнул Бектенов.

По его словам, доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики второй год подряд опережает добычу. Тем не менее, добавил Олжас Бектенов, требуются дополнительные меры по стимулированию реального сектора. В этой связи он поручил Министерству промышленности в месячный срок выработать стимулирующие меры по поддержке металлургии и химической промышленности, расширению номенклатуры продукции и загрузке мощностей.

"В марте на совещании по вопросам обеспечения экономического роста в 2026 году мы одобрили меры по стимулированию резервов роста экономики. Однако решение некоторых вопросов затягивается. Это касается мер по капитализации холдинга "Байтерек", выпуска акиматами государственных ценных бумаг для подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилью", – напомнил глава правительства.

Он подчеркнул, что также медленно продвигается процесс сопровождения документации по автодорожным проектам, планируемым к финансированию под государственную гарантию. Недостаточно эффективно проводится работа по определению инвестиционных проектов, увеличивающих добавленную стоимость приоритетных сегментов отраслей.

"Необходимо оперативно решить все эти проблемные вопросы. Напоминаю, что за каждым руководителем закреплена персональная ответственность за достижение плановых показателей роста в разрезе отраслей. С принятием Конституции начинается новый этап развития страны. Естественно, новые требования будут предъявляться к госаппарату, в первую очередь к руководителям. Каждый руководитель должен по-новому посмотреть на свою работу, на себя. Соответствует ли он новым требованиям, новой общестрановой повестке модернизации, которую задает глава государства. От каждого руководителя требуются реальные результаты. Всегда помните об этом", – резюмировал глава кабмина.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил не допускать необоснованного роста цен на продукты питания.