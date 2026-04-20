События

"Мой шок в шоке": учителя Петропавловска стали жертвами циничной травли в соцсетях

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 23:21 Фото: freepik
В Петропавловске вспыхнул очередной интернет-скандал. На этот раз поводом стал фейковый TikTok-аккаунт, созданный от имени средней школы №10. Там публикуют фотографии учителей с оскорбительными и аморальными подписями под нецензурную музыку, передает Zakon.kz.

Как сообщает 20 апреля 2026 года издание Qazaqstan Media, речь идет уже не просто о "шутках", а о целенаправленной травле. Пользователи подчеркивают, что за каждым фото стоит реальный человек. Учитель, родитель, член общества, чья честь и репутация сейчас оказываются под ударом.

Ситуация быстро вызвала общественный резонанс. В соцсетях пошла волна возмущения. Люди открыто говорят, что происходящее тянет сразу на несколько статей. От оскорбления и распространения ложной информации до возможного вымогательства.

"Ужасно что это все делают дети, откуда столько жестокости? Обязательно нужно привлечь родителей, наказать подростков! На днях тоже видела в TikTok эти видео, мой шок в шоке", – отмечает пользователь Наталья Третьякова.

На момент обсуждения в аккаунте опубликовали несколько видео. Часть из них уже заблокировали после жалоб. Однако ситуация получила новый поворот. Появилось ролик, где автору предлагают удалить публикации за деньги. Пока он отказывается, но не исключено, что дальше это может превратиться в откровенную схему вымогательства. И тогда речь пойдет уже о куда более серьезной ответственности.

Возможно, авторы публикаций связаны со скандальным Telegram-каналом, где травят и унижают подростков Северо-Казахстанской области. После вмешательства полиции его закрыли. Однако через некоторое время неизвестные пользователи создали новый.

"Это грубое нарушение закона. Администраторы и участники групп будут установлены и привлечены к ответственности. По всем фактам уже проводятся проверки", – заявил начальник Управления полиции Петропавловска Серик Альжанов.

Общественность обращается к компетентным органам с просьбой дать правовую оценку происходящему и принять меры. Горожане требуют не только найти авторов аккаунта, но и привлечь к ответственности их родителей.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве рассказала о принимаемых мерах против буллинга и трагических случаях конфликтов в школах.

Канат Болысбек
Первоклассница стала жертвой учителя? Жуткое преступление расследуют в Шымкенте
