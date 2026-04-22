#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
464.73
546.57
6.19
Общество

Доплата к заработной плате: хорошую новость сообщили тренерам ДЮСШ

Фото: pexels
Сегодня, 22 апреля 2026 года, тренерам детско-юношеских спортивных школ Казахстана объявили хорошую новость касательно доплат к их заработной плате, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта (МТС) РК разъяснили порядок получения доплаты к зарплате за квалификацию для тренеров-преподавателей.

Как уточнили в ведомстве, надбавка до 30% от оклада предусмотрена тем, кто:

  • прошел курсы повышения квалификации;
  • успешно сдал квалификационный тест;
  • работает по национальным стандартам спортивной подготовки.

Доплата назначается тренерам:

  • ДЮСШ;
  • специализированных ДЮСШ;
  • школ олимпийского резерва.
"Повышение квалификации проходит 1 раз в 5 лет. Подать заявку нужно не позднее чем за 14 дней до начала обучения", – подчеркнули в пресс-службе МТС РК.

После обучения:

  • проводится итоговое тестирование;
  • выдается сертификат;
  • документ нужно предоставить по месту работы.
"Подать заявку можно онлайн через портал электронного лицензирования".Пресс-служба МТС РК

14 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане могут повысить зарплаты бюджетникам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Дешевле на 10-15%: хорошую новость сообщили жителям Алматы
Дешевле на 10-15%: хорошую новость сообщили жителям Алматы
Хорошую новость об общественном транспорте сообщили астанчанам
Хорошую новость об общественном транспорте сообщили астанчанам
Казахстанцам сообщили хорошую новость о перелетах в Армению
Казахстанцам сообщили хорошую новость о перелетах в Армению
