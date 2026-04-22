Доплата к заработной плате: хорошую новость сообщили тренерам ДЮСШ
Фото: pexels
Сегодня, 22 апреля 2026 года, тренерам детско-юношеских спортивных школ Казахстана объявили хорошую новость касательно доплат к их заработной плате, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве туризма и спорта (МТС) РК разъяснили порядок получения доплаты к зарплате за квалификацию для тренеров-преподавателей.
Как уточнили в ведомстве, надбавка до 30% от оклада предусмотрена тем, кто:
- прошел курсы повышения квалификации;
- успешно сдал квалификационный тест;
- работает по национальным стандартам спортивной подготовки.
Доплата назначается тренерам:
- ДЮСШ;
- специализированных ДЮСШ;
- школ олимпийского резерва.
"Повышение квалификации проходит 1 раз в 5 лет. Подать заявку нужно не позднее чем за 14 дней до начала обучения", – подчеркнули в пресс-службе МТС РК.
После обучения:
- проводится итоговое тестирование;
- выдается сертификат;
- документ нужно предоставить по месту работы.
"Подать заявку можно онлайн через портал электронного лицензирования".Пресс-служба МТС РК
Фото: gov.kz
14 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане могут повысить зарплаты бюджетникам.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript