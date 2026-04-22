Доплата к заработной плате: хорошую новость сообщили тренерам ДЮСШ

Сегодня, 22 апреля 2026 года, тренерам детско-юношеских спортивных школ Казахстана объявили хорошую новость касательно доплат к их заработной плате, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта (МТС) РК разъяснили порядок получения доплаты к зарплате за квалификацию для тренеров-преподавателей.

Как уточнили в ведомстве, надбавка до 30% от оклада предусмотрена тем, кто:

прошел курсы повышения квалификации;

успешно сдал квалификационный тест;

работает по национальным стандартам спортивной подготовки.

Доплата назначается тренерам:

ДЮСШ;

специализированных ДЮСШ;

школ олимпийского резерва.

"Повышение квалификации проходит 1 раз в 5 лет. Подать заявку нужно не позднее чем за 14 дней до начала обучения", – подчеркнули в пресс-службе МТС РК.

После обучения:

проводится итоговое тестирование;

выдается сертификат;

документ нужно предоставить по месту работы.

"Подать заявку можно онлайн через портал электронного лицензирования". Пресс-служба МТС РК

